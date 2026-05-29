“Sinner, segnale inequivocabile e verità spesso dimenticata. Non ci sono colpevoli”

Non un cenno di rabbia o frustrazione. Jannik Sinner si è trascinato fino all'ultimo punto del quinto set di un match che ha sepolto sotto la torrida terra rossa di Parigi il sogno Roland Garros. Un sogno che nella storia è stato negato ai più grandi, ma considerato il rapporto speciale che il 4 volte campione Slam ha con la storia, è solo questione di tempo e di tenuta mentale, quella di cui ancora una volta il numero 1 al mondo ha dimostrato di esserne il padrone quasi esclusivo. Una prova di forza, una dimostrazione di resistenza, un esempio più unico che raro di come va vissuto lo sport quando lo sport è tutta la tua vita. È uno Slam maledetto il Roland Garros, dove da ogni match è doveroso aspettarsi epiloghi indimenticabili capaci di conservare nel tempo narrazioni potenti come un trionfo negato a 3 match dal traguardo o un blackout che ti toglie l'energia a un turno di battuta dalla vittoria: "Ero senza energie e non trovavo la via d'uscita", ha poi dichiarato in conferenza stampa. All'indomani dell'uscita di scena di Sinner da Parigi, ci si interroga allora sui tanti aspetti della vicenda, tra cui l'adattamento del tennis al riscaldamento globale e il relativo indice Wbgt e la tenuta fisica dell'altoatesino la cui carriera riporta diversi precedenti fra malori, ritiri e forfait. A rispondere sull'accaduto è ora il direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano La Statale Fabrizio Pregliasco, che così ha commentato il crollo del leader Atp nel match contro il modesto ma cinico Juan Manuel Cerundolo valido per il secondo turno del Roland Garros (già orfano del suo campione in carica e ora prossimo ad accogliere un finalista inedito all'ultimo atto in programma il 7 giugno). "L'organismo, dopo mesi di impegni ai massimi livelli, ha lanciato un segnale inequivocabile: la necessità di fermarsi e recuperare", ha dichiarato Pregliasco.