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Malore Sinner, Binaghi predica ottimismo: "Lo ha sempre fatto. È più facile che..."

Il numero 1 della Fitp è tornato a parlare della clamorosa e inconsolabile sconfitta del campione azzurro, fermato da un malore a un game dalla vittoria
3 min
sinnerBinaghiRoland Garros

"Jannik reagirà da grande campione qual è, come ha sempre fatto in queste occasioni". A dirlo è Angelo Binaghi, tornato a rispondere sul malore che ha negato al numero 1 al mondo il sogno del Roland Garros, l'ultimo Slam mancante nella bacheca del campione azzurro ormai proiettato verso la leggenda, considerato l'en plein di big titles riuscitogli a soli 24 anni. Ma sul rosso di Parigi, il sogno è finito ancora una volta sotto la desertica polvere del centrale. Questa volta, la distanza che lo separava dall'inseguire la storia era pari a un turno di battuta e non a tre match point come lo scorso anno. Ma considerate le cause, forse fa ancora più male. Queste le parole del numero 1 della Fitp: "Come accade per tutte le problematiche di natura fisica, per un atleta di 24 anni come lui questi sono limiti più facilmente superabili rispetto a quelli di altra natura, come quelli tecnici. È più facile aumentare la resistenza e irrobustirsi che imparare il diritto o il rovescio, se non si sanno eseguire bene.

Binaghi: "Limiti più superabili di altri"

E ancora: "Sono certo che farà il tifo e seguirà insieme a noi i suoi compagni di squadra ancora in corsa al Roland Garros - ha dichiarato ai microfoni Rai - . Jannik è il leader della squadra, di questi ragazzi e di tutto il movimento". Già dopo il crollo e la rimonta di Juan Manuel Cerundolo, Binaghi aveva dichiarato: "Voglio ringraziare Jannik Sinner per la grande sportività e il senso di responsabilità dimostrati oggi. In condizioni climatiche estremamente difficili, dopo un malore evidente, Jannik ha scelto comunque di restare in campo e di concludere la partita con rispetto per il torneo, per il pubblico e per il suo avversario".

"Le sconfitte fanno parte dello sport, ma il carattere e la correttezza mostrati oggi da Jannik valgono molto più del risultato. A nome della Federazione Italiana Tennis e Padel gli siamo vicini e siamo orgogliosi di lui, non solo come campione, ma anche e soprattutto per i valori che continua a trasmettere".

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