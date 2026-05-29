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Fiorello imita Sinner: “Mi fanno giocare alle 12? A quell'ora i numeri uno vanno in piscina, mica a giocare con le pippe!”

Lo sfogo (ironico) del campione azzurro dopo la sconfitta al Roland Garros
1 min
fiorello sinner
Fiorello imita Sinner: “Mi fanno giocare alle 12? A quell'ora i numeri uno vanno in piscina, mica a giocare con le pippe!”

TORINO - La prematura eliminazione di Jannik Sinner al Roland Garros arriva anche alla “Pennicanza” di Fiorello e Biggio su Rai Radio2. Lo showman ha indossato oggi in puntata i panni di un tennista azzurro infuriato, per dare voce ai suoi presunti pensieri dopo il ko di Parigi: “Questi mangiabaguette mi hanno fatto giocare alle 12... a quell'ora i numeri uno vanno in piscina, a fare il bagno, a prendere il sole… mica a giocare con le pippe! Cerundolo? Non fosse stato per il coccolone avrei vinto facile… volevo dire all'allenatore del mio sparring partner, che ha esultato… esulta qua! Sono arrabbiato… ci vediamo a Wimbledon, vi faccio due Wimbledon così!”.

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