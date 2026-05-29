Bolelli e Vavassori avanzano al Roland Garros: ecco chi sfidano agli ottavi nel doppio

PARIGI (Francia) - Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano negli ottavi di finale del doppio al Roland Garros, secondo Slam del 2026 (montepremi complessivo 61.723.000 euro) di scena sui campi in terra rossa di Parigi. I due azzurri, quinti favoriti del seeding (rispettivamente n.11 e n.9 del ranking di specialità), campioni agli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico (decimo titolo in carriera conquistato in coppia), dopo i sei game concessi all’esordio all’australiano Duchworth e all’argentino Trungelliti, si sono ripetuti al secondo turno battendo per 6-3 6-3, in un’ora e venti minuti di partita, l’indiano Yuki Bhambri ed il neozelandese Michael Venus (rispettivamente n.23 e n.48 del ranking di specialità).