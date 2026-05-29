Djokovic fuori dal Roland Garros! Impresa Fonseca, rimonta pazzesca che vale gli ottavi

PARIGI (Francia) - Vent'anni di differenza tra i due giocatori in campo, uno scontro generazionale che scrive una nuova pagina di storia del Roland Garros: Joao Fonseca rimonta Novak Djokovic al quinto set e sei prende un posto agli ottavi dello Slam francese . Match spettacolare concluso dopo quasi 5 ore di battaglia con il 19enne brasiliano capace di ribaltare in 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 la 39enne leggenda serba, vincitore tre volte a Parigi. Ora per il brasiliano, che dopo la clamorosa eliminazione di Sinner e la vittoria contro Nole può candidarsi seriamente alla vittoria finale, ci sarà il vincitore della sfida tra Ruud e Paul.

Partita epica, la rimonta di Fonseca

Partenza lanciata per Novak nel primo set con un doppio break che il brasiliano riesce solo a dimezzare: 6-4. Stesso punteggio nel secondo parziale con il serbo più chirurgico, poi la reazione di Joao ad inizio del terzo con il break che lo porta al 6-3 per restare in partita. Nel quarto Joao ruba subito il servizio e allunga sul 2-0, ma Nole ricuce immediatamente riportando lo scambio on serve. Quando tutto sembra destinato al tie-break, Fonseca strappa nuovamente la battuta e riesce a prolungare tutto al quinto chiudendo in 7-5. Senza più energie, Nole sembra accusare la maggiore freschezza dell'avversario 19enne, ma prova a restare a contatto con i colpi da campione. Fonseca però non è da meno e sul 5-5 trova lo scatto per andare a prendersi una partita leggendaria con il 7-5 finale.

Gli altri risultati

Dopo i successi con Tirante e Michelsen, sarà derby spagnolo tra Carreno Busta e il nuovo talento Rafa Jodar nello stesso lato del tabellone di Fonseca, che ora sulla strada verso la finale potrebbe trovarsi davanti Zverev, anche lui a caccia del trionfo Slam dopo il ko di Sinner e il forfait di Alcaraz. Il tedesco se la vedrà con Halys per sfidare la sorpresa de Jong, vittorioso con Khachanov, mentre Rublev, dopo aver domato Borges in tre set, affronterà Mensik, che si è liberato in quattro set di De Minaur. Nell'altro lato, quello con gli italiani Cobolli, Arnaldi e Berrettini, scenderà in campo domani per stabilire chi potrà accedere alla seconda settimana in quel di Parigi.



