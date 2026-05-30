“Davvero doloroso da vedere”, l’ultima carezza a Sinner che… si affida ancora alla Juve

TORINO - La quiete dopo la tempesta. Jannik Sinner, archiviato il giovedì parigino più assurdo che il Roland Garros abbia mai offerto nella propria storia (Jannik avanti 2 set a 0 su Cerundolo e 5-1 al 3° prima di crollare per una sorta di collasso fisico e venire eliminato al 5°), si è preso una giornata per cercare di rimettere i tasselli di un puzzle che a 4 pezzetti dall’essere completato è schizzato in aria per un disordine improvvisamente ingovernabile. Roba da crisi di nervi. Ventiquattrore utili per staccare emotivamente dallo tsunami che lo aveva travolto e poi subito a tavolino con lo staff per studiare come vivere il futuro immediato. Che seguirà due declinazioni principali: capire cosa è successo al suo corpo, colpito da un improvviso black out e pianificare l’avvicinamento a Wimbledon. Che con ogni probabilità non prevederà altri tornei prima di quello sull’erba londinese per permettere di recuperare anche mentalmente.

Controlli al J Medical

E a proposito del check up annunciato a caldo nel post match, quando ha spiegato che ovviamente dovrà e vorrà sottoporsi ad accertamenti, ecco che torna in primo piano una città a lui particolarmente cara, visto che lo ha visto trionfare nelle ultime due edizioni delle Atp Finals: Torino. Già, perché sembra quasi scontato che sarà ancora una volta il centro del J Medical la struttura a cui Jannik si affiderà per cercare di capire cosa si è inceppato l’altro giorno al punto da togliergli lucidità e prestazione fisica. Dunque dovrebbe sbucare a breve sotto la Mole la sua chioma rossa. Non impossibile che incroci al JMedical un altro campione del tennis italiano: Lorenzo Musetti. Infatti il carrarino si trova già a Torino per sottoporsi a un programna di recupero e potenziamento che sta svolgendo proprio al J Medical per due settimane dopo l’infortunio rimediato a Roma durante gli Internazionali d’Italia. Intanto il mondo del tennis si è stretto intorno a Sinner, dimostratosi campione anche nel saper perdere con onore e orgoglio: con Cerundolo non si è ritirato, preferendo restare in campo sino all’ultimo punto nonostante fosse sfinito.

La carezza di Fognini e di Berrettini-Sabalenka

E allora ecco Fabio Fognini dire: «Nessuno poteva immaginare quello che è successo tra Sinner e Cerundolo con l’argentino sotto di due set e 1-5 nel terzo set. Il corpo ha abbandonato Jannik, non è stato un colpo di calore o crampi come ha spiegato lui stesso. Non ce l’ha fatta più il suo corpo che ha detto basta. E come ha detto Jan, non siamo dei robot, e se lo dice il numero 1... Dispiace perché era l’obiettivo numero 1 dell’anno. Fa molto male ma ricordiamoci che Jannik resta Jannik». Gli fa eco Matteo Berrettini: «Una Parigi così calda forse non c’è mai stata, anche io ho giocato all’ora di pranzo e si sentiva. Mi spiace per ciò che gli è successo, e dire che sarebbe bastato un solo un game in più e vinceva, se la crisi fosse arrivata un attimo più tardi... Diventerà più forte di prima anche se è difficile... visto quanto è già forte! Ma l’ha presa da campione e può succedere a tutti di stare male in campo». Parole delicate anche da Aryna Sabalenka, numero 1 della classifica femminile: «Lo sostengo sempre, e vederlo lottare così è stato davvero doloroso da vedere, sono stata dalla sua parte fino all’ultimo momento. Speravo che vincesse, sono triste ma sono abbastanza sicura che tornerà ancora più forte di quanto ci ha già fatto vedere sinora».