Roland Garros, Arnaldi inarrestabile: “È stata una delle vittorie più belle. Orario? Condizioni proibitive…”

PARIGI (FRANCIA) - "È stata una delle vittorie più belle della mia carriera". Così Matteo Arnaldi commenta il successo al tie-break del quinto set sul belga Raphael Collignon , un match durato oltre cinque ore che gli permetterà di giocare il suo secondo ottavo di finale in carriera al Roland Garros . "È stata una battaglia, una gran lotta; abbiamo giocato ad un livello molto alto dall'inizio alla fine e sono super felice di come è terminata", sono le parole dell'azzurro riportate da Super tennis.

Le parole di Arnaldi dopo il successo contro Collignon

"Dopo cinque ore è difficile parlare di tennis, sono solo felice di aver passato il turno e di aver giocato un grande tie-break. La differenza l'ho fatta proprio lì, al tie-break, ed era la cosa più importante. Ho avuto anche un match point sul 5-4, ma lui in quella occasione ha servito benissimo; secondo me al tie-break ho giocato ad un livello ancora più alto rispetto al resto dell'incontro, e sono contento di questo. Abbiamo iniziato col caldo e il sole e finito la sera, non era facile giocare in condizioni così diverse".

I precedenti tra Arnaldi e Tiafoe

Il 25enne sanremese, numero 104 della classifica mondiale, agli ottavi se la vedrà contro l'americano Frances Tiafoe, reduce dal successo, anche questo al quinto set, contro il portoghese Faria. Perfetto equilibrio nei precedenti con lo statunitense che ebbe la meglio a Wimbledon nel 2024 e l'azzurro che si prese la rivincita l'anno seguente al Masters 1000 di Madrid.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito