Tutto pronto sul terreno del Philippe-Chatrier dove alle 11 Cobolli affronterà lo statunitense Svajda. L'azzurro, numero 14 del ranking Atp mondiale, è l'unico tennista in gara arrivato agli ottavi di finale del Roland Garros senza perdere neanche un set: il toscano ha eliminato, sempre col punteggio di tre set a zero, al primo turno Pellegrino nel derby italiano, poi il cinese Wu e infine lo statunitense Tien. Ma una delle sorprese di questo Slam è sicuramente Zachary Svajda, numero 85 del ranking: l'americano ha avuto la meglio su Popyrin (3-1), Walton (3-1) e Francisco Cerundolo, regolato in cinque set. Chi vince oggi affronterà ai quarti di finale uno tra Auger-Aliassime e Tabilo.