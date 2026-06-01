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Cobolli-Svajda: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli ottavi del Roland Garros

Il tennista azzurro apre la giornata degli ottavi di finale affrontando lo statunitense al Philippe-Chatrier
2 min

Tutto pronto sul terreno del Philippe-Chatrier dove alle 11 Cobolli affronterà lo statunitense Svajda. L'azzurro,  numero 14 del ranking Atp mondiale, è l'unico tennista in gara arrivato agli ottavi di finale del Roland Garros senza perdere neanche un set: il toscano ha eliminato, sempre col punteggio di tre set a zero, al primo turno Pellegrino nel derby italiano, poi il cinese Wu e infine lo statunitense Tien. Ma una delle sorprese di questo Slam è sicuramente Zachary Svajda, numero 85 del ranking: l'americano ha avuto la meglio su Popyrin (3-1), Walton (3-1) e Francisco Cerundolo, regolato in cinque set. Chi vince oggi affronterà ai quarti di finale uno tra Auger-Aliassime e Tabilo.

Cobolli-Svajda: i precedenti

I due tennisti si sono incontrati solamente una volta nella loro carriera: nell'unico precedente a Delray Beach, ha avuto la meglio Cobolli che si è imposto per 2-1 col punteggio di 6-4 6-7 6-2 agli ottavi di finale del torneo.

Cobolli-Svajda: diretta e dove vederla

Cobolli e Svajda aprono i cancelli del Philippe Chatrier alle ore 11 di lunedì 01 giugno. Sarà possibile assistere all’incontro sui canali Eurosport, accessibili anche sulle piattaforme streaming Hbo Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video.

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