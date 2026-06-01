Arnaldi-Tiafoe: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli ottavi del Roland Garros

Matteo Arnaldi scenderà in campo non prima delle ore 16 sul terreno del Suzanne-Lenglen per affrontare Tiafoe negli ottavi di finale del Roland Garros . Il tennista azzurro, attualmente numero 104 del ranking Atp mondiale, ha eliminato fin qui l'olandese Griekspoor (3-1), il greco Tsitsipas (sempre 3-1) e il belga Collignon in una battaglia durata ben cinque set. Più agevole, almeno sulla carta, il cammino di Tiafoe, numero 22 del ranking, che ha liquidato nel derby statunitense Spizzirri (3-1), Hurkacz (3-2) e il portoghese Faria (3-2). Chi vince oggi affronterà ai quarti di finale uno tra Juan Manuel Cerundolo e Berrettini .

Arnaldi-Tiafoe: i precedenti

I due tennisti si sono incontrati due volte nella loro carriera: nella prima sfida al primo turno di Wimbledon nel 2024 ha avuto la meglio Tiafoe che si è imposto col punteggio di 3-2; storia diversa a Madrid nel 2025 dove agli ottavi di finale Arnaldi si è vendicato nel giro di due set.

Arnaldi-Tiafoe: diretta e dove vederla

Arnaldi e Tiafoe scenderanno in campo al Suzanne-Lenglen non prima delle ore 16 di lunedì 01 giugno. Sarà possibile assistere all’incontro sui canali Eurosport, accessibili anche sulle piattaforme streaming Hbo Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video.