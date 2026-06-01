Fonseca vola ai quarti di finale del Roland Garros: Ruud ko in quattro set

Le parole di Fonseca

"Cosa ha reso possibile questo percorso a Parigi? Soprattutto tanto lavoro. La preparazione di dicembre è stata molto dura. L’Australia può essere un esempio: ero completamente fuori ritmo. Mi sono allenato due giorni, poi sono rimasto fermo tredici giorni, mi sono allenato altri due giorni e ho provato a giocare. Forse non è stata la scelta migliore, ma è stata un’esperienza da cui ho imparato molto. Ho lavorato tantissimo dal punto di vista fisico e mi sono impegnato duramente. Anche la mentalità è cambiata molto: ora mi concentro sui punti e non sul risultato finale della partita". Fonseca ha poi concluso così: "Contro Djokovic ho iniziato giocando con troppo rispetto. Non significa che non rispetti Casper, ma oggi mi sentivo più sicuro e più aggressivo, cercando di comandare gli scambi fin da subito. Era una sfida tra chi riusciva a essere più aggressivo e a prendere l’iniziativa. Credo di avergli messo molta pressione all’inizio e, soprattutto nei punti importanti, ho giocato davvero bene".