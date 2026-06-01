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Serena Williams torna in campo: ecco quando, l'annuncio ufficiale

L'ultima apparizione in campo della statunitense rivale allo Us Open 2022 quando venne eliminata al terzo turno da Ajla Tomljanović
3 min
Serena WilliamsQueen's

Serena Williams is back. Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi, ecco la conferma ufficiale: la 44enne ex numero uno del mondo torna in campo. Lo farà in doppio, agli "HSBC Championships", Wta 500 in programma sull'erba del Queen's, in coppia con la giovane canadese Victoria Mboko. Del suo ritorno si parlava da parecchio, in particolare da quando, a novembre, era stata inserita nell'International Registered Testing Pool, la lista di giocatori che possono essere sottoposti a controlli antidoping da parte della International Tennis Integrity Agency (ITIA). Il periodo necessario per tornare in campo si era già esaurito a febbraio, ora l'annuncio del ritorno a quasi quattro anni dal ritiro: Serena, infatti, non gioca dagli Us Open 2022 quando venne eliminata al terzo turno da Ajla Tomljanović.

I numeri clamorosi di Serena Williams

Ben 73 titoli in singolare - di cui 23 Slam in singolare e 14 in doppio -, la minore delle sorelle Williams (l'altra è Venus) aveva fatto calare il sipario su una carriera che l'aveva vista per 319 settimane al numero 1 del ranking Wta e conquistare quattro ori olimpici, unica giocatrice ad aver completato il "Career Golden Slam" sia in singolare sia in doppio. Ripartirà dall'erba del Queen's, tradizionale appuntamento di preparazione a Wimbledon in programma dall'8 al 14 giugno, grazie a una wild card in doppio.

 

 

Le parole di Serena Williams

"Il Queen's Club mi sembra il luogo perfetto per iniziare questo nuovo capitolo - le parole di Serena -. L'erba mi ha regalato alcuni dei momenti più significativi della mia carriera e sono entusiasta di tornare a competere su uno dei palcoscenici più iconici di questo sport".

 

 

"Serena Williams è una delle più grandi atlete che il mondo abbia mai visto e siamo felicissimi che abbia scelto di tornare al tennis proprio agli HSBC Championships - esulta la direttrice del torneo, Laura Robson -. Il tennis femminile è tornato storicamente al Queen's Club lo scorso anno e ora un'icona di questo sport torna in campo in una sede così prestigiosa: è qualcosa di estremamente entusiasmante sia per il torneo sia per i tifosi".

 

 

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