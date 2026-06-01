Serena Williams torna in campo: ecco quando, l'annuncio ufficiale

Serena Williams is back . Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi, ecco la conferma ufficiale: la 44enne ex numero uno del mondo torna in campo. Lo farà in doppio, agli "HSBC Championships", Wta 500 in programma sull'erba del Queen's , in coppia con la giovane canadese Victoria Mboko . Del suo ritorno si parlava da parecchio, in particolare da quando, a novembre, era stata inserita nell'International Registered Testing Pool, la lista di giocatori che possono essere sottoposti a controlli antidoping da parte della International Tennis Integrity Agency (ITIA). Il periodo necessario per tornare in campo si era già esaurito a febbraio, ora l'annuncio del ritorno a quasi quattro anni dal ritiro: Serena, infatti, non gioca dagli Us Open 2022 quando venne eliminata al terzo turno da Ajla Tomljanović.

I numeri clamorosi di Serena Williams

Ben 73 titoli in singolare - di cui 23 Slam in singolare e 14 in doppio -, la minore delle sorelle Williams (l'altra è Venus) aveva fatto calare il sipario su una carriera che l'aveva vista per 319 settimane al numero 1 del ranking Wta e conquistare quattro ori olimpici, unica giocatrice ad aver completato il "Career Golden Slam" sia in singolare sia in doppio. Ripartirà dall'erba del Queen's, tradizionale appuntamento di preparazione a Wimbledon in programma dall'8 al 14 giugno, grazie a una wild card in doppio.

Le parole di Serena Williams

"Il Queen's Club mi sembra il luogo perfetto per iniziare questo nuovo capitolo - le parole di Serena -. L'erba mi ha regalato alcuni dei momenti più significativi della mia carriera e sono entusiasta di tornare a competere su uno dei palcoscenici più iconici di questo sport".

"Serena Williams è una delle più grandi atlete che il mondo abbia mai visto e siamo felicissimi che abbia scelto di tornare al tennis proprio agli HSBC Championships - esulta la direttrice del torneo, Laura Robson -. Il tennis femminile è tornato storicamente al Queen's Club lo scorso anno e ora un'icona di questo sport torna in campo in una sede così prestigiosa: è qualcosa di estremamente entusiasmante sia per il torneo sia per i tifosi".