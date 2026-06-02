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Arnaldi contro Berrettini ai quarti del Roland Garros! Tiafoe ko dopo oltre 5 ore

Dopo una battaglia epica il 25enne sanremese porta a tre il conto degli azzurri ancora in gara sulla terra rossa parigina
3 min
matteo arnaldiRoland Garrosfrances tiafoe
Arnaldi contro Berrettini ai quarti del Roland Garros! Tiafoe ko dopo oltre 5 ore© Getty Images

PARIGI (FRANCIA) - Dopo Cobolli e Berrettini, anche Matteo Arnaldi centra i quarti di finale del Roland Garros dopo aver superato in una battaglia durata 5 ore e 26 minuti l'americano Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6 (5) 6-7 (5) 3-6 7-6 (3) 6-4. Un match infinito che si è concluso dopo l'una di notte. Tiafoe sembrava avere la partita in pugno quando si è portato sul 4-1 con un doppio break nel quarto set, mettendo in difficoltà Arnaldi con colpi rapidi e angolazioni inaspettate. Invece, con il gioco di gambe dell'americano che rallentava, Arnaldi ha vinto nove dei successivi 13 game, oltre a un tie-break, portandosi sul 4-2 nel quinto set. Eppure il 28enne Tiafoe è riuscito a risalire sul 4-4. Arnaldi ha ripreso l'iniziativa strappando il servizio a zero. L'italiano ha sprecato il primo match point con un doppio fallo, ma, nonostante alcuni colpi coraggiosi di Tiafoe, alla fine ha sfruttato la sua terza occasione.

Arnaldi stremato: "Non so come faccio a stare in piedi"

L'Italia, dunque, sogna in grande e nel secondo Slam della stagione avrà almeno un rappresentante in semifinale: se Cobolli affronterà il canadese Auger-Aliassime, sarà derby tra i due Matteo, Berrettini e Arnaldi. Una sfida inedita visto che non ci sono precedenti tra i due nel circuito Atp.

 

 

"Non so come faccio a stare in piedi qui - il commento di un Arnaldi esausto al termine della partita -. Nel terzo set ero così stanco. A un certo punto non era più tennis, era qualcos'altro. Stavo solo giocando con tutto quello che avevo. Doveva esserci un vincitore e per fortuna sono stato io". 

 

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