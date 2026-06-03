Cobolli-Auger Aliassime, diretta Roland Garros: i quarti di finale in tempo reale, Flavio sogna

Tutto pronto al Philippe-Chatrier di Parigi dove Flavio Cobolli si gioca l'accesso alla semifinale di Roland Garros contro Auger-Aliassime . Il tennista toscano, numero 14 del ranking mondiale, ha fin qui eliminato agevolmente Pellegrino, Wu, Tien e Svajda , costretto solo da quest'ultimo a cedergli un set. Non meno facile il percorso fin qui del canadese, numero 6 del ranking Atp, che ha liquidato a fatica Altmaier per poi dominare i seguenti match contro Burruchaga, Nakashima e Tabilo. Chi si aggiudicherà questo quarto troverà in semifinale uno tra Berrettini e Arnaldi.

14:07

Quando inizia il match

La sfida tra Cobolli e Auger Aliassime avrà inizio al termine dell'ultimo quarto di finale del circuito Wta tra Sabalenka e Shnaider.

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Cobolli-Auger Aliassime: diretta tv e streaming

La sfida tra i due tennisti sarà trasmessa su Eurosport, disponibile su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Court Philippe-Chatrier (Parigi)