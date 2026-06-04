“Stanco di ritirarmi, dolore forte e non so quanto starò fermo”: Berrettini distrutto in conferenza

Le speranze di Matteo Berrettini di ritrovare Flavio Cobolli dopo quell'incontro da bambini al Lemon Bowl nel 2011 è purtroppo sfumato. A spezzare i sogni del tennista romano è stato un problema fisico per il quale l'azzurro si era fatto trattare già nel corso del match qualche minuto prima e che non ha permesso di proseguire la gara contro Matteo Arnaldi . L'altro Matteo è infatti approdato in semifinale - dove affronterà Cobolli, uscito vincitore dal testa a testa con Auger Aliassime -, con l'incontro conclusosi sul punteggio di 7-5, 5-2 prima del Medical Timeout richiesto da The Hammer, con conseguente ritiro. Matteo Berrettini al termine della gara ha tenuto la conferenza stampa di rito, all'interno della quale ha fatto il punto sulla propria condizione fisica, rilasciando dichiarazioni in merito alla potenziale partecipazione a Wimbledon.

Berrettini: "Provavo ma il dolore era troppo. Spero..."

”Nel mezzo del primo set ho sentito qualcosa mentre servivo ma la partita era dura, non ci ho pensato molto, ho provato a fare del mio meglio. Più giocavo, più servivo e colpivo peggio mi sentivo. Provavo ma il dolore era troppo e spero di non aver fatto nessun danno serio. Vedremo cosa è stato, spero nulla di brutto. Sono deluso, ma giocando avrei potuto fare peggio e recuperare sarebbe stato più lungo. Non potevo non ritirarmi. Sono stanco di ritirarmi, non volevo finire così”. Queste le prime parole di Matteo Berrettini in conferenza stampa, nel corso della quale ha espressamente affermato la volontà di resistere dinanzi all'ennesimo - purtroppo - problema fisico che ha condizionato la sua prestazione. The Hammer ha provato a stringere i denti, ma il dolore e la paura di peggiorare una situazione tutt'altro che rosea hanno preso il sopravvento sull'azzurro.

"Spero di essermi fermato in tempo". E su Wimbledon...

”È l’anca, spero che le radiografie mi diranno cosa è stato. Non ho mai sofferto qui, avevo sofferto un dolore diverso all’anca destra. È uno sport singolo, dovevo decidere su un palcoscenico del genere. Non avrei voluto farlo, non vorrei mai, è la peggior sensazione possibile. Ma non è l’ultimo torneo che gioco, devo pensare al mio futuro e alla mia ripresa. Non al 100% non avrei potuto giocare, una decisione difficile ma ne va della mia carriera” ha affermato Berrettini in relazione al problema fisico avvertito. Il tennista romano si è poi soffermato sulle possibilità di recupero per Wimbledon: ”Mi piacerebbe saperlo, se fosse stato l’addominale ti avrei detto esattamente quanto tempo serviva. Ma questa zona non la conosco, il dolore è forte e non so quanto starò fermo, farò decidere ai dottori. Nella mia testa c’era il pensiero di non star fermo tre mesi. Spero di essermi fermato in tempo, non era un fastidio, ci passavo sopra, ai dolori non passo sopra. Mi sentivo in ritmo, belle sensazioni in campo. Speriamo di rivederci a Wimbledon”.