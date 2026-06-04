Arnaldi, la follia semifinale e il pensiero Berrettini-Cobolli: “In campo non sembriamo amici”

PARIGI (FRANCIA) - Matteo Arnaldi sta firmando un vero e proprio capolavoro sulla terra rossa di Parigi . Dopo una stagione difficile, condizionata dall'infortunio al piede, il 25enne sanremese ha centrato per la prima volta in carriera una semifinale Slam: al Roland Garros ha avuto la meglio ai quarti contro il connazionale Matteo Berrettini , ritiratosi per un problema all'anca sotto di un set e 5-2 al secondo, e in semifinale giocherà un altro derby contro Flavio Cobolli , vittorioso in rimonta in quattro set contro Felix Auger-Aliassime . Arnaldi, numero 104 all'inizio del torneo, è diventato il giocatore con la classifica più bassa a raggiungere la semifinale del singolare maschile al Roland Garros dai tempi di Filip Dewulf che, nel 1997 , partì addirittura dalla 122ª posizione, venendo eliminato da Gustavo Kuerten, poi vincitore di quella edizione.

Arnaldi e il messaggio a Berrettini

Matteo sogna un epilogo diverso, ma intanto si gode il bellissimo percorso e augura un pronto rientro a Berrettini: "Non è il match che mi aspettavo e che avremmo voluto vedere - commenta in conferenza stampa -. Sono felice della mia prestazione e del modo in cui stanno andando le cose per me in questo torneo. Solo pensare che sia arrivato in semifinale è una follia. Ovviamente mi dispiace molto per Matteo. Ci alleniamo spesso insieme a Monte-Carlo ed è dura vederlo così. Allo stesso tempo, però, ha giocato un torneo fantastico ed è tornato ad altissimi livelli. Ora inizia la stagione sull'erba, dove gioca il suo miglior tennis e sono sicuro che tornerà più forte".

Arnaldi si sofferma poi sulle sue condizioni fisiche: "Mi sento abbastanza bene. La partita di oggi era un grande punto interrogativo per me, perché avevo giocato due match lunghi di fila. Ieri non ho proprio giocato, ho solo raggiunto l'impianto per farmi trattare dal fisioterapista e fare qualcosa in palestra. Devo dire che mi sono sentito abbastanza bene in campo. Non mi posso lamentare. Sto giocando molto, ma sono felice di trascorrere tutto questo tempo in campo perché mi mancava. Ho ancora energie per la prossima partita".

Arnaldi sfida Cobolli: "Non sembra che siamo troppo amici"

Di fronte ci sarà Flavio Cobolli appunto. Il bilancio dei precedenti nel circuito Atp è in perfetta parità, con un successo per parte: il sanremese ebbe la meglio a Umago nel 2023 mentre il romano si prese la rivincita lo scorso anno proprio al Roland Garros. "Siamo ottimi amici e ci alleniamo spesso insieme - rivela Arnaldi -. Ci conosciamo davvero bene e sarà una partita dura. Ho giocato un po' più di lui in questo torneo. Lo scorso anno mi ha battuto in quattro set qui. Spero sia una bella battaglia che potranno godersi tutti. Non ricordo la prima volta che ci siamo affrontati, probabilmente in qualche torneo in Italia quando avevamo undici o dodici anni. In campo c'è rivalità e non sembra che siamo troppo amici quando giochiamo. Però fuori passiamo tanto tempo insieme, siamo cresciuti insieme" .

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