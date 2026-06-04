Errani-Vavassori ancora campioni al Roland Garros: trionfano nel doppio misto per il 2° anno di fila!

Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano la coppia regina del doppio misto mondiale. I due azzurri hanno vinto per il secondo anno di fila il titolo del Roland Garros , secondo Slam del 2026 (montepremi complessivo 61.723.000 euro) di scena sui campi in terra rossa di Parigi, battendo in finale la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dallo statunitense Evan King , in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 nel super tiebreak.

Quarto trofeo Major conquistato

Nelle bacheche di 'Sarita' e 'Wave' fanno bella mostra di sé ora ben quattro trofei Major, quelli conquistati allo Us Open nel 2024 e nel 2025 ed al Roland Garros nel 2025 e ancora nel 2026. In carriera i due si sono tolti grandissime soddisfazioni anche individualmente: la 39enne di Massa Lombarda vanta sei titoli Slam in doppio femminile, i primi cinque con Roberta Vinci e il più recente - Roland Garros 2025 - con Jasmine Paolini; per il 31enne torinese tre finali Slam in doppio maschile, tutte in coppia con Simone Bolelli.