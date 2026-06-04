Cobolli-Arnaldi, semifinale Roland Garros in chiaro su Nove. Binaghi: "Gesto di sensibilità"

Una serata storica per il tennis italiano, a Parigi in finale ci sarà sicuramente azzurro con la semifinale derby del Roland Garros tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli . Chi vince potrà accedere all'ultimo atto dello Slam francese, a 50 anni dal successo stroardinario del 1976 firmato da Adriano Panatta. La buona notizia per gli appasionati è che sarà trasmessa in chiaro su Nove, in diretta da Parigi alle 19. Lo annuncia l'emittente in un comunicato.

Le parole di Binaghi

"Si tratta di un gesto di grande sensibilità e attenzione nei confronti dei milioni di appassionati che stanno vivendo con entusiasmo uno dei momenti più importanti della storia del tennis italiano - ha commentato il presidente Fitp, Angelo Binaghi, in una nota -. La disponibilità dimostrata da Eurosport testimonia come sia possibile trovare soluzioni intelligenti e collaborative quando in gioco c'è un interesse generale del Paese e la possibilità di avvicinare milioni di persone allo sport. È questo lo spirito che dovrebbe accompagnare sempre i grandi eventi sportivi: la consapevolezza che, in alcuni momenti speciali, la valorizzazione del movimento e la condivisione delle emozioni collettive debbano prevalere su logiche più rigide ed esclusive - ha concluso -. Quando lo sport riesce a coinvolgere l'intero Paese, renderlo accessibile al maggior numero possibile di persone significa compiere una scelta di valore non soltanto televisiva, ma anche culturale e sociale".