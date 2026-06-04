Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cobolli-Arnaldi, semifinale Roland Garros in chiaro su Nove. Binaghi: "Gesto di sensibilità"

Il derby azzurro nello Slam di Francia che mette in palio un posto in finale sarà visibile per tutti gli appassionati in tv. Soddisfatto il numero 1 del tennis italiano
2 min
ArnaldiCobolliRoland Garros

Una serata storica per il tennis italiano, a Parigi in finale ci sarà sicuramente azzurro con la semifinale derby del Roland Garros tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Chi vince potrà accedere all'ultimo atto dello Slam francese, a 50 anni dal successo stroardinario del 1976 firmato da Adriano Panatta. La buona notizia per gli appasionati è che sarà trasmessa in chiaro su Nove, in diretta da Parigi alle 19. Lo annuncia l'emittente in un comunicato.

Le parole di Binaghi

"Si tratta di un gesto di grande sensibilità e attenzione nei confronti dei milioni di appassionati che stanno vivendo con entusiasmo uno dei momenti più importanti della storia del tennis italiano - ha commentato il presidente Fitp, Angelo Binaghi, in una nota -. La disponibilità dimostrata da Eurosport testimonia come sia possibile trovare soluzioni intelligenti e collaborative quando in gioco c'è un interesse generale del Paese e la possibilità di avvicinare milioni di persone allo sport. È questo lo spirito che dovrebbe accompagnare sempre i grandi eventi sportivi: la consapevolezza che, in alcuni momenti speciali, la valorizzazione del movimento e la condivisione delle emozioni collettive debbano prevalere su logiche più rigide ed esclusive - ha concluso -. Quando lo sport riesce a coinvolgere l'intero Paese, renderlo accessibile al maggior numero possibile di persone significa compiere una scelta di valore non soltanto televisiva, ma anche culturale e sociale".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS