“Crollo Sinner, non ci sono scuse. Inserisca una nuova figura nello staff”

PARIGI (Francia) - Per il secondo anno consecutivo un tennista italiano giocherà la finale del Roland Garros ma non sarà Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo è stato costretto a rinviare la gloria sulla terra rossa di Parigi dopo l'eliminazione al 2° turno contro Manuel Cerundolo in un match condizionato - e deciso - dalle difficoltà fisiche dell'azzurro. Andre Agassi, vincitore al Roland Garros nel 1999, ha commentato ai microfoni della TNT proprio il torneo di Jannik bacchettandolo: "L'uscita di Sinner è stata un grosso colpo. Quando giocavo, avevo un limite attorno alle quattro ore. In condizioni molto calde, forse di 3 ore e 45 minuti. Ma Sinner… ha giocato cinque ore e mezza nella finale dello scorso anno, e ora si è fatto frenare dal caldo in un'ora e 45 minuti. C'è una grossa differenza tra l'essere in forma e l'essere preparato. Si può sicuramente fare qualcosa. Sinner si allena duramente. Sono sicuro che ha un ottimo staff di medici e allenatori. Ma ripetere per due volte lo stesso errore… Deve capire cosa cambiare e inserire una figura nuova nel suo staff".