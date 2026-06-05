“Crollo Sinner, non ci sono scuse. Inserisca una nuova figura nello staff”

PARIGI (Francia) - Per il secondo anno consecutivo un tennista italiano giocherà la finale del Roland Garros ma non sarà Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo è stato costretto a rinviare la gloria sulla terra rossa di Parigi dopo l'eliminazione al 2° turno contro Manuel Cerundolo in un match condizionato - e deciso - dalle difficoltà fisiche dell'azzurro. Andre Agassi, vincitore al Roland Garros nel 1999, ha commentato ai microfoni della TNT proprio il torneo di Jannik bacchettandolo: "L'uscita di Sinner è stata un grosso colpo. Quando giocavo, avevo un limite attorno alle quattro ore. In condizioni molto calde, forse di 3 ore e 45 minuti. Ma Sinner… ha giocato cinque ore e mezza nella finale dello scorso anno, e ora si è fatto frenare dal caldo in un'ora e 45 minuti. C'è una grossa differenza tra l'essere in forma e l'essere preparato. Si può sicuramente fare qualcosa. Sinner si allena duramente. Sono sicuro che ha un ottimo staff di medici e allenatori. Ma ripetere per due volte lo stesso errore… Deve capire cosa cambiare e inserire una figura nuova nel suo staff".
"Deve essere un problema di..."
Agassi è andato anche nel dettaglio della vicenda sostenendo che: "Dev'essere un problema di idratazione. Quando giocavo gli Australian Open in condizioni di caldo torrido, bevevo 10-12 litri di acqua il giorno prima di ogni partita. Mi chiedo quanta ne beva lui, se ne assume la quantità giusta, non conosco la sua preparazione. Ha dimostrato di poter giocare per cinque ore e mezza. So che, al momento, è il miglior giocatore al mondo. Ma so anche che non ci sono scuse per crollare dopo un'ora e 45 minuti".