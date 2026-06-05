Bolelli-Vavassori, la semifinale Roland Garros in chiaro su SuperTennis

Venerdì da non perdere per gli appassionati italiani di tennis al Roland Garros. La semifinale del torneo di doppio maschile, che vedrà impegnati Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro la coppia formata da Marcel Granollers e Horacio Zeballos, sarà visibile gratuitamente anche su SuperTennis.

L'incontro, in programma alle ore 12 sul Campo Simonne Mathieu, sarà trasmesso in chiaro grazie all'accordo tra Warner Bros. Discovery e la Federazione Italiana Tennis e Padel. La sfida resterà comunque disponibile anche sui canali Eurosport e sulle piattaforme digitali di Warner Bros. Discovery.

La copertura speciale di SuperTennis scatterà alle 11.30 con uno studio di avvicinamento al match. Al termine della semifinale spazio ad approfondimenti, commenti e analisi nel consueto post-partita. La telecronaca sarà affidata a Giorgio Spalluto e Vincenzo Santopadre.