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Bolelli-Vavassori, la semifinale Roland Garros in chiaro su SuperTennis

Il match di doppio sarà visibile gratuitamente grazie all’accordo tra Warner Bros, Discovery e la FITP
1 min
Bolelli-Vavassori, la semifinale Roland Garros in chiaro su SuperTennis © EPA

Venerdì da non perdere per gli appassionati italiani di tennis al Roland Garros. La semifinale del torneo di doppio maschile, che vedrà impegnati Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro la coppia formata da Marcel Granollers e Horacio Zeballos, sarà visibile gratuitamente anche su SuperTennis.

L'incontro, in programma alle ore 12 sul Campo Simonne Mathieu, sarà trasmesso in chiaro grazie all'accordo tra Warner Bros. Discovery e la Federazione Italiana Tennis e Padel. La sfida resterà comunque disponibile anche sui canali Eurosport e sulle piattaforme digitali di Warner Bros. Discovery.

La copertura speciale di SuperTennis scatterà alle 11.30 con uno studio di avvicinamento al match. Al termine della semifinale spazio ad approfondimenti, commenti e analisi nel consueto post-partita. La telecronaca sarà affidata a Giorgio Spalluto e Vincenzo Santopadre.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

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