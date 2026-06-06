PARIGI (Francia) - Mirra Andreeva ha vinto l'edizione 2026 del Roland Garros femminile. La 19enne siberiana, ottava testa di serie, ha sconfitto in finale la rivelazione Maja Chwalinska , numero 114 del mondo partita dalle qualificazioni, per 6-3 6-2 in un'ora e 22 minuti di gioco. Primo titolo Slam per la giovanissima allieva di Conchita Martinez, che nei Major fin qui aveva ottenuto come miglior risultato la semifinale, sempre a Parigi, nel 2024. Per la Andreeva si tratta anche del sesto titolo in carriera, il terzo in questa stagione dopo Adelaide e Linz.

Le parole di Andreeva

Andreeva è diventata la giocatrice più giovane a vincere il titolo del singolare femminile a Parigi dai tempi di Monica Seles, che aveva 18 anni quando conquistò il suo terzo Roland Garros consecutivo nel 1992. Quando Andreeva ha messo a segno un vincente di rovescio incrociato sul primo match point, la russa si è inginocchiata sulla terra battuta per festeggiare. "Sei così giovane e talentuosa. È quasi frustrante", ha detto Chwalinska ad Andreeva durante la cerimonia di premiazione. Al momento della consegna del trofeo, Andreeva ha compiuto il gesto insolito di ringraziare se stessa "per aver creduto in me stessa, per aver sempre dato il 100%, anche quando era difficile, per aver cercato ogni giorno di migliorare come persona e come giocatrice, per aver creduto di potercela fare, per aver combattuto tanti demoni dentro di me". "Solo io so quanto sia stato difficile per me", ha aggiunto Andreeva. "Quanto fossi nervosa durante queste due settimane", ha ammesso la giovane russa.