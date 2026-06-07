Panatta e quel trionfo da film: ciao scarpe e dita schiacciate

PARIGI - Parigi non è un torneo come gli altri. È abnegazione. Tennis da missionari. Fatica e voglia di stupire si mischiano, ed è difficile vincere rinunciando a uno dei due estremi. «Quando mi chiedono quale sia la vittoria cui tengo di più, che è un po’ come chiedermi se ho voluto più bene a mamma o papà, se ho fretta rispondo Parigi, perché non vi sono dubbi su quale sia il torneo più importante. Eppure, debbo a Roma la mia vittoria parigina. E anche quella di fine anno, in Davis con il Cile. Fu la vittoria di Roma a orientare il mio barometro personale verso quella zona di alta euforia, che mi accompagnò per intero nei due tornei». Adriano Panatta è bravo a trovare sempre un perché, nei suoi racconti, una liaison con ciò stava vivendo, un momento personale in grado di far luce sui pensieri che gli fecero compagnia durante la campagna sportiva più straordinaria che il tennis italiano abbia avuto fino all’avvento di Sinner. La vittoria di quel 1976 lontano cinquant’anni pose le sue radici a Roma, ma, nella quindicina del Roland Garros, ebbe non meno di tre splendide fioriture.
La prima fioritura
La prima giunse in avvio di torneo, quando si trovò a rimontare, dopo gli undici del primo turno romano, il dodicesimo match point della serie. «Di fronte avevo Pavel Hutka, un cecoslovacco che giocava un tennis sbirolo, quasi senza forza apparente. Era una partita difficile, perché vi giunsi con la testa per aria, com'era logico dopo la vittoria romana. Che non ebbi nemmeno modo di festeggiare, perché Roma e Parigi, in quegli anni, erano attaccati. Nuovamente a un passo dalla sconfitta, sentii quella stessa tranquillità che mi aveva sostenuto a Roma. Decisi di battere e scendere. La palla andò lunga. Come niente lo feci anche sulla seconda di servizio, un rischio valutabile intorno al settimo grado della scala Mercalli del tennis. Lui cercò il pallonetto, io la veronica, Hutka tentò ancora un passante di rovescio, molto stretto, io mi tuffai e toccai. La palla superò di un baffo la rete e si smorzò dall'altra parte».
A tutto gas
Adriano continuò il suo Roland Garros sicuro di vincerlo. Il torneo gli propose turni meno impegnativi, Kuki, Hrebec, poi Franulovic, che Panatta considerava come un porta fortuna. Giocava bene, andava via sciolto, ed era pronto per la seconda fioritura. «Nei quarti, opposto a Borg, per i primi due set giocai quasi solo io. Sul servizio a uscire gli rispondevo morbido con il back di rovescio e gli mettevo la palla sulla riga. Lui nemmeno tentava di uncinarla. Vinsi in quattro, e non fu quella la mia partita migliore. Contro Eddie Dibbs, in semifinale, giocai ancora meglio. A differenza di Solomon, che a rete andava soltanto per protestare con l’arbitro, Dibbs tentava qualche sortita, sulla spinta di un rovescio a due mani che giocava con grande anticipo. Ma non ebbi problemi. Un colpo un punto. Credo sia stata la mia miglior partita di sempre. Mi riusciva tutto». La terza e più rigogliosa efflorescenza di quelle giornate, condusse per mano Panatta lungo un film dell’orrore che aveva per premio, se ne fosse uscito vivo, la vittoria finale. «Mi accompagnò allo stadio un mio buonissimo amico. Voglioso di far bene, volle addirittura aprirmi e chiudere lui il portello dell’auto. Lo fece, ma io non ero ancora completamente uscito. Pallidi come stracci, guardammo insieme le due dita della mano destra che mi erano rimaste chiuse dentro. Non sentivo dolore, forse fu la guarnizione di gomma a salvarmi. Mi ritrovai illeso, ma era appena cominciata la giornata e avevo già rischiato di non giocare la finale».
Il secondo tempo
Il film continua… «Entrato nello spogliatoio, mi accorsi subito che qualcosa non andava. Rimasi come fulminato… oddio, le scarpe… non c’erano più, sparite. Le mie Superga di tela bianca, anzi, rossa di terra, modello eterno. Le tenevo sopra lo stipetto, ad asciugare, sempre lì. Le cercai dappertutto, pensai a uno scherzo di qualche amico, i soliti, Ilie, magari Vitas, o Jimbo. Poi ci riflettei un attimo e mi resi conto che le cose stavano peggio. Bertolucci… chi altri? Era partito il giorno prima, vuoi vedere che si era preso le mie scarpe pensando che fossero le sue? Non si può giocare una finale con una scarpa diversa, che ti uccide il piede. Telefonai a Roma, a Manlio Bartoni, disperato gli spiegai il problema. Fu bravissimo, prese le Superga dal suo negozio, andò all’aeroporto e le consegnò al comandante del primo aereo in partenza per Parigi. Giunsero al Roland Garros dieci minuti prima della finale. Mi sentii un altro uomo». Solomon aveva assistito a tutto quel tramestio senza capire. Con le scarpe nuove ai piedi, finalmente rilassato, Adriano riacquistò tutta la sicurezza. In poche ore era scampato a un attentato alla mano e a un furto di scarpe perpetrato dal suo migliore amico. «È vero, mi sentii di nuovo imbattibile. Così, chiamai Solomon. Ero davanti allo specchio, lui si mise di fianco, piccoletto e con le cosce enormi. L’immagine riflessa mi stuzzicò un perfido smash… “Solly, ti sei visto allo specchio?”, non potei fare a meno di dirgli, “Lui non sbaglia mai. E allora guarda e dimmi: come può battermi uno come te?”. Harold abbozzò, e in campo fu un avversario vero, totale, accanito. Mi costrinse a un match difficile e dispendioso. E non mi rivolse la parola per i successivi dieci anni».
PARIGI - Parigi non è un torneo come gli altri. È abnegazione. Tennis da missionari. Fatica e voglia di stupire si mischiano, ed è difficile vincere rinunciando a uno dei due estremi. «Quando mi chiedono quale sia la vittoria cui tengo di più, che è un po’ come chiedermi se ho voluto più bene a mamma o papà, se ho fretta rispondo Parigi, perché non vi sono dubbi su quale sia il torneo più importante. Eppure, debbo a Roma la mia vittoria parigina. E anche quella di fine anno, in Davis con il Cile. Fu la vittoria di Roma a orientare il mio barometro personale verso quella zona di alta euforia, che mi accompagnò per intero nei due tornei». Adriano Panatta è bravo a trovare sempre un perché, nei suoi racconti, una liaison con ciò stava vivendo, un momento personale in grado di far luce sui pensieri che gli fecero compagnia durante la campagna sportiva più straordinaria che il tennis italiano abbia avuto fino all’avvento di Sinner. La vittoria di quel 1976 lontano cinquant’anni pose le sue radici a Roma, ma, nella quindicina del Roland Garros, ebbe non meno di tre splendide fioriture.
La prima fioritura
La prima giunse in avvio di torneo, quando si trovò a rimontare, dopo gli undici del primo turno romano, il dodicesimo match point della serie. «Di fronte avevo Pavel Hutka, un cecoslovacco che giocava un tennis sbirolo, quasi senza forza apparente. Era una partita difficile, perché vi giunsi con la testa per aria, com'era logico dopo la vittoria romana. Che non ebbi nemmeno modo di festeggiare, perché Roma e Parigi, in quegli anni, erano attaccati. Nuovamente a un passo dalla sconfitta, sentii quella stessa tranquillità che mi aveva sostenuto a Roma. Decisi di battere e scendere. La palla andò lunga. Come niente lo feci anche sulla seconda di servizio, un rischio valutabile intorno al settimo grado della scala Mercalli del tennis. Lui cercò il pallonetto, io la veronica, Hutka tentò ancora un passante di rovescio, molto stretto, io mi tuffai e toccai. La palla superò di un baffo la rete e si smorzò dall'altra parte».