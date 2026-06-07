Panatta e quel trionfo da film: ciao scarpe e dita schiacciate

PARIGI - Parigi non è un torneo come gli altri. È abnegazione. Tennis da missionari. Fatica e voglia di stupire si mischiano, ed è difficile vincere rinunciando a uno dei due estremi. «Quando mi chiedono quale sia la vittoria cui tengo di più, che è un po’ come chiedermi se ho voluto più bene a mamma o papà, se ho fretta rispondo Parigi, perché non vi sono dubbi su quale sia il torneo più importante. Eppure, debbo a Roma la mia vittoria parigina. E anche quella di fine anno, in Davis con il Cile. Fu la vittoria di Roma a orientare il mio barometro personale verso quella zona di alta euforia, che mi accompagnò per intero nei due tornei». Adriano Panatta è bravo a trovare sempre un perché, nei suoi racconti, una liaison con ciò stava vivendo, un momento personale in grado di far luce sui pensieri che gli fecero compagnia durante la campagna sportiva più straordinaria che il tennis italiano abbia avuto fino all’avvento di Sinner. La vittoria di quel 1976 lontano cinquant’anni pose le sue radici a Roma, ma, nella quindicina del Roland Garros, ebbe non meno di tre splendide fioriture.