Cobolli, Panatta e il peso della storia: “Quando ti ho visto alle mie spalle durante la finale…”

Lo sguardo per un attimo nel vuoto, a fine partita e a sconfitta appena maturata nella sua prima finale Slam. Poi Flavio Cobolli è stato riportato alla realtà dalla cerimonia di premiazione e ha dimostrato come il cuore e la gentilezza possano convivere ed emozionare. Il piatto del “secondo” gli è stato consegnato da Adriano Panatta, vincitore a Parigi nel 1976 : «Non è facile per me parlare in questo momento – ha esordito il romano -. Se qualcuno mi avesse chiesto chi avrebbe meritato il titolo, senza pensare al sottoscritto, avrei detto Zverev, senza alcun dubbio. È stato un onore – ha proseguito rivolgendosi all’avversario – aver condiviso il campo con te. Sono felice per il tuo successo e un po’ triste per la mia sconfitta, anche perché sono andato vicino ad alzare la coppa. Ora che hai onorato il tuo sogno di conquistare un trofeo Slam – ha scherzato - la prossima volta fammi vincere». Una bella cavalcata quella dell’azzurro che lungo la strada ha lasciato prima della finale solo due set agli avversari: «Sono state due settimane fantastiche, le migliori della mia vita di atleta. Il Roland Garros rimane il mio Slam preferito, lo guardavo sempre in televisione. Sono onorato di essere qui al fianco di Adriano Panatta, anche se non l’ho mai visto giocare perché ovviamente non ero ancora nato. Non nego che quando ti ho visto alle mie spalle durante il match un po’ di pressione l’ho sentita».

I ringraziamenti di Cobolli

Simpatia e sincerità sono due caratteristiche che tutti riconoscono all’azzurro nel circuito. Sa farsi ben volere e l’abbraccio finale con Sascha ha ribadito il concetto. Flavio ha voluto ringraziare il suo box e il “blu wall” che lo ha sostenuto per l’intera partita: «Un grande grazie a voi che mi avete spronato per l’intero incontro. Non riesco neppure a guardarvi altrimenti rischio di piangere. Voglio vedervi sorridere, è stato un privilegio essere qui e voglio condividerlo con voi». Non sono mancati i complimenti, sentiti, all’organizzazione: «Un grazie ad Amelie Mauresmo per tutto ciò che ha fatto e fa per far sentire noi giocatori nel contesto più bello e agevole possibile. Complimenti all’intero staff del torneo e al presidente della Federazione Francese, qui in premiazione con noi». Poi Flavio si è rivolto a sé stesso: «Ho iniziato a giocare a tennis da bambino, non mi aspettavo un risultato simile. Posso ottenere ancora qualcosa di speciale, sono giovane e non è ancora finita. Voglio restare in campo con il sorriso e godermi ogni momento». Spazio allo scherzo: «Mia mamma è ancora viva – ha sorriso – nonostante le grandi emozioni».

Cobolli fissa lobiettivo Wimbledon e si gode l'ingresso in top ten

A bordo campo ha commentato lo sforzo profuso: «Ho dato tutto e sono orgoglioso di quanto fatto. Non capita tutti i giorni di giocare una finale Slam, è giusto chiudere con un sorriso». Nel suo box c’era anche Fabio Fognini, nella veste di manager e amico speciale: «Con Fabio c’è sempre stato un bel rapporto e come ho detto più volte è stato per me un vero e proprio idolo. Averlo al mio fianco in questo frangente è stato molto importante». I prossimi traguardi sono già dietro l’angolo per Flavio che ora dovrà affrontare la preparazione in vista di Wimbledon, torneo nel quale lo scorso anno, un po’ a sorpresa, ha centrato i quarti. Sembra che ormai l’effetto sorpresa quando si parla di lui sia terminato. L’ingresso tra i top ten certifica il concetto.

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