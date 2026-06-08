Da Sinner e Berrettini fino a Paolini e Musetti: ecco come ci arrivano gli italiani a Wimbledon

Dal rosso al verde, dove l’Italia coltiva nuove speranze. Del resto la stagione dell’erba nel 2025 ci regalò il sogno dei sogni, ovvero vedere un nostro tennista vincere il torneo dei tornei: Wimbledon. Battendo in finale Carlos Alcaraz, infatti, Jannik Sinner ha saputo scrivere per la prima volta nella storia del tennis il nome di un italiano vincitore. Si parte da fine mese per arrivare alla finalissima del 12 luglio dove il candidato principale come favorito sarà ancora lui, il campione altoatesino, forte del titolo in carica e della posizione di numero 1 al mondo. Ma c’è un ma non proprio trascurabile. Infatti bisognerà vedere come ritornerà dopo il cortocircuito occorsogli contro Cerundolo junior a Parigi, nel secondo turno, quando la luce si spense a un game dalla vittoria: due set a zero per Jannik e 5-1 nel 3° prima di trovarsi improvvisamente svuotato di energie. Fu lui stesso a spiegare nel post match che la causa non era il caldo bensì qualcos’altro di non ben identificato. Non a caso l’entourage prenotò a stretto giro di posta una stanza al JMedical per effettuare controlli a trecentossessanta gradi. In realtà a ieri pomeriggio non si è ancora presentato mentre è stato avvistato in Sardegna con la fidanzata Laila dove avrebbe trascorso circa una settimana di relax per staccare da tutti e da tutto. Possibile che nel frattempo si sia sottoposto a esami del sangue, giusto per controllare il valore dei parametri principali. In teoria una prima bozza di programma prevedeva il ritorno agli allenamenti a Montecarlo tra oggi e domani, quando in teoria potrebbe invece spuntare a Torino per recarsi presso il Centro medico bianconero ed effettuare il check up nella struttura in cui per due settimane è rimasto ospite Lorenzo Musetti.