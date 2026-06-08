Sinner solido al comando, Cobolli in top 10, ascesa Arnaldi e Berrettini: il nuovo ranking ATP

Quattro finali Slam di differenza, eppure Flavio Cobolli si è arreso al numero 3 al mondo solamente al 5º set, regalando all'Italia una finale che fino all'ultimo ha tenuto vivo il sogno di un trionfo che in pochi avrebbero pronosticato. E mentre Alexander Zverev può finalmente mettersi l'anima in pace grazie al suo primo, agognato e meritato Major in carriera - la sua conquista più preziosa dopo l'oro olimpico di Tokyo 2020 - l'Italtennis riparte con due azzurri in top 10. Alle spalle del leader mondiale Jannik Sinner - ora chiamato a preparare la difesa del titolo a Wimbledon - Cobolli si accomoda infatti al 10º posto del ranking Atp, subentrando ufficialmente a Lorenzo Musetti, che arretra invece al 16º posto. Ma il tricolore resiste anche nelle prime 30 posizioni, con Luciano Darderi che fa un passo indietro fino alla 18ª e lo sfortunato ma sorprendente semifinalista di Parigi Matteo Arnaldi che risale però di ben 70 posti fino alla 34ª posizione. Così anche il non meno sciagurato Matteo Berrettini, che al netto dell'ennesimo crollo fisico, è rientrato dal Roland Garros da numero 48 Atp e con un nuovo quarto di finale da aggiungere al suo curriculum Slam, dove oltre all'indimenticata finale di Wimbledon del 2021, vanta anche le semifinali allo Us Open 2019 e all'Australian Open 2022, oltre che i quarti già raggiunti a Parigi nel 2021 e al Flushing Meadows nel 2021 e nel 2022. Festeggia il suo best ranking anche il ventinovenne Andrea Pellegrino, ora numero 109 Atp.