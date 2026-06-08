Sinner solido al comando, Cobolli in top 10, ascesa Arnaldi e Berrettini: il nuovo ranking ATP

Quattro finali Slam di differenza, eppure Flavio Cobolli si è arreso al numero 3 al mondo solamente al 5º set, regalando all'Italia una finale che fino all'ultimo ha tenuto vivo il sogno di un trionfo che in pochi avrebbero pronosticato. E mentre Alexander Zverev può finalmente mettersi l'anima in pace grazie al suo primo, agognato e meritato Major in carriera - la sua conquista più preziosa dopo l'oro olimpico di Tokyo 2020 - l'Italtennis riparte con due azzurri in top 10. Alle spalle del leader mondiale Jannik Sinner - ora chiamato a preparare la difesa del titolo a Wimbledon - Cobolli si accomoda infatti al 10º posto del ranking Atp, subentrando ufficialmente a Lorenzo Musetti, che arretra invece al 16º posto. Ma il tricolore resiste anche nelle prime 30 posizioni, con Luciano Darderi che fa un passo indietro fino alla 18ª e lo sfortunato ma sorprendente semifinalista di Parigi Matteo Arnaldi che risale però di ben 70 posti fino alla 34ª posizione. Così anche il non meno sciagurato Matteo Berrettini, che al netto dell'ennesimo crollo fisico, è rientrato dal Roland Garros da numero 48 Atp e con un nuovo quarto di finale da aggiungere al suo curriculum Slam, dove oltre all'indimenticata finale di Wimbledon del 2021, vanta anche le semifinali allo Us Open 2019 e all'Australian Open 2022, oltre che i quarti già raggiunti a Parigi nel 2021 e al Flushing Meadows nel 2021 e nel 2022. Festeggia il suo best ranking anche il ventinovenne Andrea Pellegrino, ora numero 109 Atp.
Paolini 14ª, Cocciaretto 41ª. Grant in ascesa
Insomma, nonostante la sfortunata serie di eventi, l'Italia può ancora una volta compiacersi di quello zoccolo duro di talenti e senatori del tennis azzurro che rilanciano le aspettative per la stagione sull'erba e in generale per la seconda metà di un'annata che è già valsa tante e inedite pagine di storia. Perde invece una posizione Jasmine Paolini, alle prese con una crisi di risultati che è costata la top 10 ma che non basta a mettere in ombra i trionfi di una carriera sbocciata alla soglia dei trent'anni, quando in molti credono sia invece giunto il tempo dei rimpianti. Il nuovo ranking dell'azzurra riporta il 14º posto, mentre bisogna risalire alla 41ª posizione per incontrare la numero 2 d'Italia Elisabetta Cocciaretto. Continua l'ascesa della giovane promessa azzurra Tyra Grant, che guadagna altre 27 posizioni fino al suo best ranking numero 157. Bene anche Jennifer Ruggeri, che scala la classifica fino alla 213ª posizione Wta grazie al trionfo all'Itf di Saragozza.
La top 10 Atp
- 1. Jannik Sinner - 13.500
- 2. Carlos Alcaraz - 9.960
- 3. Alexander Zverev - 7.305
- 4. Felix Auger-Aliassime - 4.440
- 5. Ben Shelton - 3.920
- 6. Alex de Minaur - 3.905
- 7. Novak Djokovic - 3.760
- 8. Daniil Medvedev - 3.760
- 9. Taylor Fritz - 3.720
- 10. Flavio Cobolli - 3.540
La top 10 Wta
- 1. Aryna Sabalenka - 9.090
- 2. Elena Rybakina - 8.143
- 3. Iga Swiatek - 6.733
- 4. Jessica Pegula - 6.056
- 5. Amanda Anisimova - 5.848
- 6. Mirra Andreeva - 5.751
- 7. Coco Gauff - 4.879
- 8. Elina Svitolina - 4.315
- 9. Victoria Mboko - 3.670
- 10. Karolina Muchova - 3.438