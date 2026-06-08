Sinner in ospedale a Milano: accertamenti dopo il crollo fisico al Roland Garros

Jannik Sinner è arrivato stamani all'ospedale San Raffaele di Milano, per accertamenti medici che erano già programmati. Al termine delle visite mediche lascerà l'ospedale. Jannik Sinner si era recato nei giorni scorsi al J Medical di Torino per sottoporsi a una serie di controlli approfonditi e accertamenti medici, esami resi necessari in via precauzionale dopo il malore e il crollo fisico accusati durante il Roland Garros. Il numero uno del ranking mondiale aveva programmato alcuni controlli specialistici per valutare lo stato di forma dopo le lunghe settimane di competizioni.

Sinner, esami e programma per Wimbledon Gli esami clinici sono stati ritenuti necessari dopo quanto accaduto durante il Roland Garros, dove il tennista altoatesino fu colpito da un malore nel corso del match contro Juan Manuel Cerundolo. In quella occasione, il numero 1 del mondo aveva accusato un colpo di calore con episodi di vomito e crampi muscolari: nonostante si trovasse in vantaggio di due set e sul 5-1 nel terzo parziale, fu rimontato dall'argentino, che riuscì a vincere il match al quinto set. Prima di recarsi a Milano, Sinner aveva trascorso qualche giorno di relax in Sardegna con la fidanzata, dove era stato avvistato in buono stato di forma all'aeroporto di Olbia. Nei giorni della settimana precedente si era già recato al JMedical, la struttura medica di proprietà della Juventus a Torino, per una prima serie di analisi. Il numero 1 del tennis mondiale dovrebbe uscire in serata, con la possibilità di tornare il giorno successivo per proseguire i controlli. In attesa degli esiti, Sinner salterà sia il torneo di Halle che il Queens con l'obiettivo di arrivare al meglio a Wimbledon.