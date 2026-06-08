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Berrettini a Wimbledon, sognando un'altra finale: "Un'ondata di affetto, grato e fortunato"

L'annuncio social del tennista romano: "Lascio Parigi con il sorriso. Sto già lavorando alla riabilitazione"
1 min
BerrettiniWimbledonTennis
Berrettini a Wimbledon, sognando un'altra finale: "Un'ondata di affetto, grato e fortunato"© Getty Images

"Lascio Parigi con il sorriso sulle labbra grazie alle fantastiche partite che ho giocato e perché gli esami effettuati negli ultimi giorni non hanno rilevato lesioni muscolari significative. Sto già lavorando alla riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile". Lo scrive su Instagram Matteo Berrettini, che dunque, dopo il ritiro nel quarto del Roland Garros contro Matteo Arnaldi per l'ennesimo problema fisico, dà appuntamento per lo Slam sull'erba che lo vide finalista nel 2021.

Il post di Berrettini

"In queste due settimane, e soprattutto dopo il mio ritiro, ho sentito un'ondata di affetto e sostegno che mi ha fatto sentire ancora una volta grato e fortunato di avere una famiglia, una squadra, degli amici e dei tifosi così fantastici al mio fianco", aggiunge il 30enne tennista romano, risalito al 48esimo posto del ranking Atp.

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