Sinner di nuovo al San Raffaele: proseguono gli accertamenti dopo il malore al Roland Garros

Jannik Sinner è tornato all’ospedale San Raffaele di Milano per il secondo giorno consecutivo di controlli medici programmati. Il tennista altoatesino, attuale numero uno del mondo, sta effettuando una serie di esami specialistici presso il padiglione Diamante della struttura sanitaria lombarda. Gli accertamenti sono stati predisposti dopo il malore accusato durante il Roland Garros , episodio che ha inciso sul suo rendimento nel torneo parigino. La situazione viene monitorata con la massima attenzione dallo staff medico e dal suo entourage. L’obiettivo è verificare le condizioni fisiche dell’atleta e pianificare al meglio il prosieguo della stagione.

I controlli dopo il problema accusato al Roland Garros

La necessità di approfondire lo stato di salute del campione azzurro è emersa in seguito al malessere manifestato durante il secondo turno del Roland Garros. In quell’occasione Sinner ha accusato un evidente calo fisico che ne aveva compromesso la prestazione, culminata con la sconfitta contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Per questo motivo il giocatore ha deciso di sottoporsi a una serie di verifiche mediche approfondite.

Nei giorni precedenti si era già recato al J Medical di Torino, centro sanitario collegato alla Juventus, dove aveva effettuato una prima fase di esami e valutazioni. I medici hanno scelto di procedere con ulteriori controlli specialistici per ottenere un quadro completo delle sue condizioni. Si tratta di accertamenti effettuati in via precauzionale, con l’intento di escludere eventuali problematiche e garantire il pieno recupero dell’atleta.

Obiettivo Wimbledon: stop ai tornei preparatori

In attesa dei risultati definitivi degli esami, Sinner ha deciso di modificare il proprio programma agonistico. Il campione altoatesino rinuncerà infatti sia all’ATP 500 di Halle sia al torneo del Queen’s Club, tradizionali appuntamenti di preparazione alla stagione sull’erba. Prima di riprendere gli impegni sportivi, il tennista si era concesso alcuni giorni di relax in Sardegna insieme alla fidanzata, apparendo in buone condizioni durante il soggiorno. Anche all’aeroporto di Olbia era stato notato sereno e senza particolari segnali di difficoltà fisica. La priorità resta comunque quella di recuperare completamente le energie e presentarsi nelle migliori condizioni possibili ai prossimi grandi appuntamenti. Tutto il lavoro delle prossime settimane sarà quindi orientato verso un unico obiettivo: arrivare al massimo della forma a Wimbledon e difendere il titolo conquistato un anno fa sull'erba.