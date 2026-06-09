Sinner lascia il San Raffaele: terminati gli accertamenti dopo il malore al Roland Garros

Jannik Sinner è tornato all’ospedale San Raffaele di Milano per il secondo giorno consecutivo di controlli medici programmati. Il tennista altoatesino, attuale numero uno del mondo, sta effettuando una serie di esami specialistici presso il padiglione Diamante della struttura sanitaria lombarda. Gli accertamenti sono stati predisposti dopo il malore accusato durante il Roland Garros , episodio che ha inciso sul suo rendimento nel torneo parigino. La situazione viene monitorata con la massima attenzione dallo staff medico e dal suo entourage. L’obiettivo è verificare le condizioni fisiche dell’atleta e pianificare al meglio il prosieguo della stagione.

I controlli dopo il problema accusato al Roland Garros

La necessità di approfondire lo stato di salute del campione azzurro è emersa in seguito al malessere manifestato durante il secondo turno del Roland Garros. In quell’occasione Sinner ha accusato un evidente calo fisico che ne aveva compromesso la prestazione, culminata con la sconfitta contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Per questo motivo il giocatore ha deciso di sottoporsi a una serie di verifiche mediche approfondite.

Nei giorni precedenti si era già recato al J Medical di Torino, centro sanitario collegato alla Juventus, dove aveva effettuato una prima fase di esami e valutazioni. I medici hanno scelto di procedere con ulteriori controlli specialistici per ottenere un quadro completo delle sue condizioni. Si tratta di accertamenti effettuati in via precauzionale, con l’intento di escludere eventuali problematiche e garantire il pieno recupero dell’atleta.

Sinner lascia il San Raffaele

Sinner ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano poco prima di pranzo, evitando l’attenzione di giornalisti e curiosi presenti nei pressi del padiglione Diamante, dove aveva a disposizione una suite. Per non farsi notare, il numero uno del ranking mondiale ha utilizzato un’uscita secondaria. La sua permanenza nella struttura è durata oltre tre ore e ha consentito di completare gli accertamenti medici programmati da tempo, avviati nella mattinata precedente, tra cui una risonanza magnetica cardiaca. Secondo quanto trapela, al momento non sono previsti ulteriori controlli nei prossimi giorni.