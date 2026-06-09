Non solo Sinner per le Atp Finals: Torino vede doppio con Cobolli

Le dichiarazioni di Cobolli e la corsa alla qualificazione

Un quadro che apre a lusinghieri scenari, su cui il diretto interessato nelle ultime ore non ha certo glissato: «Fin da inizio anno ci siamo posti l’obiettivo di andare a Torino: si tratta di qualcosa molto difficile, ma stiamo lavorando sodo e con questo livello sono sicuro che riuscirò a raggiungere il traguardo». Tra sé e il nono posto, attualmente occupato dal canadese Felix Auger-Aliassime, intanto, il romano ha scavato un solco di circa mille punti. Niente male, alla vigilia di una parentesi stagionale sull’erba che - per altro - lo scorso anno gli aveva sorriso con il quarto di finale disputato nel tempo di Wimbledon. Detto che, a rigor di regolamento, l’ultima piazza certa per volare a Torino sarà la settima, dato che l’ottavo posto potrebbe spettare a un eventuale vincitore Slam che non faccia parte a fine stagione - casistica comunque piuttosto improbabile - dei primi otto del ranking mondiale. Ben pochi dubbi, ovviamente, sulla partecipazione al “Torneo dei Maestri” da parte invece di Sinner, finalista nelle ultime tre edizioni e vincitore nelle ultime due, nonché leader della “Race” con margine nonostante l’appuntamento mancato con i primi due tornei dello Slam nel 2026.