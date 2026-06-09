VIP Tennis Cup 2026: a Chia quattro giorni tra sport, natura e benessere

Dal 15 al 18 giugno torna la VIP Tennis Cup, appuntamento che riunisce sportivi, giornalisti, creator e appassionati di tennis nella cornice del Veridia Resort di Chia, nel sud della Sardegna. Dopo il successo della prima edizione, l’evento conferma la sua formula: quattro giorni tra competizione, relax e condivisione in uno degli angoli più suggestivi del Mediterraneo. Cuore della manifestazione sarà il Torneo di Tennis Doppio Libero, al via con il sorteggio delle coppie e sviluppato attraverso una fase a gironi all’italiana, fino alle finali in programma il 17 giugno. I match si giocheranno in contemporanea su due campi, con una formula pensata per garantire equilibrio e spettacolo fino alle sfide decisive.

Accanto al tennis, spazio anche al pickleball, disciplina in forte crescita a livello internazionale, protagonista di un torneo dedicato aperto agli ospiti dell’evento. Dal sorteggio iniziale delle coppie alle giornate tra attività in campo e momenti di recupero, fino all’uscita in mare nel Golfo di Teulada, il programma accompagna i partecipanti tra competizione e condivisione. Completano il palinsesto momenti dedicati al benessere e alle attività outdoor.

La VIP Tennis Cup 2026 vedrà la partecipazione di tenniste professioniste come Laura Siegemund, Corinna Dentoni e Maria Elena Camerin, insieme all’ex calciatore Nicola Legrottaglie e al giornalista sportivo Stefano Meloccaro, alle speaker radiofoniche e conduttrici Giulia Nannini e Roberta Pedrelli. Attesi anche numerosi creator e digital talent, tra cui Susanna Giovanardi, Federica Ferraro, Davide Bonolis e Martina Dotti. Tra partite, attività sportive e momenti di incontro, la VIP Tennis Cup conferma la sua vocazione a mettere in connessione sport, intrattenimento e passione condivisa, valorizzando il territorio e offrendo un’esperienza autentica tra convivialità e scoperta della Sardegna. Veridia Resort, Main Partner della manifestazione, ospita per il secondo anno la VIP Tennis Cup. A supportare l’evento anche Bioclin, Cepar, Cuvage, Lauretana, MC2 Saint Barth, Pasta Felicia, Rilastil e VD Vitamin Dermina.