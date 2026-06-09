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Serena Williams eterna: torna a vincere nel doppio quattro anni dopo il ritiro

La 23 volte campionessa Slam si aggiudica in 2 set il match che riapre la carriera 1300 giorni dopo l'ultimo successo Wta
2 min
Serena WilliamsmbokoQueen's

Non poteva esserci un ritorno più felice per Serena Williams, che 1300 giorni dopo il suo ultimo successo prima del ritiro, si aggiudica il primo turno del Queen's superando in tandem con Victoria Mboko la coppia terza favorita del seeding Erin Routliffe-Nicole Melichar Martinez: 7-6, 6-2 lo score. A 44 anni, la leggenda statunitense torna dunque a dire la sua sull'erba di Londra chiudendo il match con un paio di ace e una prima vincente che riaprono così uno dei libri di storia più avvicenti del tennis mondiale.

Il prossimo avversario

Ai quarti finale, Williams e Mboko - 25 anni di differenza tra le due - affronteranno una coppia tra Laura Siegemund-Leylah Fernandez e Aleksandra Panova-Demi Schuurs, a loro volta impegnate sul campo 5. Con queste parole la 23 volte campionessa Slam aveva annunciato il suo ritorno in campo al Queen's (in programma dall'8 al 14 giugno): "Il Queen's Club mi sembra il luogo perfetto per iniziare questo nuovo capitolo. L'erba mi ha regalato alcuni dei momenti più significativi della mia carriera e sono entusiasta di tornare a competere su uno dei palcoscenici più iconici di questo sport".

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