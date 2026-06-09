Serena Williams eterna: torna a vincere nel doppio quattro anni dopo il ritiro

Il prossimo avversario

Ai quarti finale, Williams e Mboko - 25 anni di differenza tra le due - affronteranno una coppia tra Laura Siegemund-Leylah Fernandez e Aleksandra Panova-Demi Schuurs, a loro volta impegnate sul campo 5. Con queste parole la 23 volte campionessa Slam aveva annunciato il suo ritorno in campo al Queen's (in programma dall'8 al 14 giugno): "Il Queen's Club mi sembra il luogo perfetto per iniziare questo nuovo capitolo. L'erba mi ha regalato alcuni dei momenti più significativi della mia carriera e sono entusiasta di tornare a competere su uno dei palcoscenici più iconici di questo sport".