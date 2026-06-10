Sinner verde speranza: esami conclusi, testa a Wimbledon. Quando torna ad allenarsi a Montecarlo

TORINO - La linea della riservatezza, stella polare dell’attitudine personale di Jannik Sinner, non offre varazioni sulla gestione degli esami a cui si voluto-dovuto sottoporre all’ospedale San Raffaele di Milano per comprendere la natura dei malori manifestatisi a Roma, nel match al freddo contro Medvedev a metà maggio, e in quello nella calda Parigi contro Cerundolo junior, alla fine dello stesso scorso mese. Tra lunedi e ieri mattina, il numero uno al mondo è stato accompagnato per una serie di approfondimenti specialistici dal professor Alberto Zangrillo che coordina la struttura ospedaliera milanese all’avanguardia nel campo anche della ricerca. Una giornata e mezza per provare a capire la verità e cacciare i dubbi che inevitabilmente avevano iniziato a circolare nella sua testa e in quella dello staff.
Sinner, accertamenti al San Raffaele
A ieri sera nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’entourage del campione di tennis. Sul perché del silenzio tante possono essere le risposte, compresa quella che contempla la necessità di avere gli esiti di tutti gli esami effettuati. Per certi approfondimenti servono tempi tecnici che non si possono accorciare. Il fatto che lunedì sia uscito con al polso una garza che copriva un accesso venoso fa pensare che anche ieri il ventiquatrenne abbia dovuto effettuare altri accertamenti ematici o magari una risonanza con liquido di contrasto. Tra le voci che si sono rincorse a proposito del check up di lunedì, anche quella di una Tac al cuore proprio per scongiurare anomalie funzionali che solo accertamenti approfonditi possono evidenziare. Del resto l’ipotesi che indica lo stress, come causa principale di questi due malori comparsi durante l’attività agonistica a distanza di un paio di settimane, per essere avvalorata deve potersi basare sulla certezza assoluta che dal punto di vista fisico sia tutto in regola.
Sinner: "Era come se non avessi più energie"
Tornano alla mente le parole pronunciate da Sinner un’ora circa dopo la clamorosa sconfitta al Roland Garros con l’argentino Cerundolo dopo che era a un game dalla vittoria, essendo avanti due set a zero e 5-1 al terzo: «A un certo punto era come se non avessi più energie, come se di colpo non avessi più forze. Non so perché, dico solo che non sono un robot». Parole pronunciate con lo sguardo dispiaciuto di chi è rimasto preso in contropiede da qualcosa di inaspettato. Anche ieri Sinner non ha rilasciato dichiarazioni: se lunedì si era limitato a un “Ciao, ciao”, come risposta ai cronisti che lo aspettavano all’uscita del reparto per chiedergli come stava, ieri Jannik ha evitato il contatto visto che ha lasciato l’ospedale da una uscita secondaria dopo una mattinata di esami durata circa tre ore: da poco dopo le 9 a alle 12.30.
Jannik, oggi il ritorno alla pratica sportiva
Salvo contrordini gli approfondimenti finiscono qui, almeno per il momento. In teoria il piano di avvicinamento alla prossima fatica sportiva, Wimbledon, prevede il ritorno agli allenamenti da oggi a Montecarlo dopo aver staccato la spina e la mano dalla racchetta dal 28 maggio, giorno in cui è stato eliminato al secondo turno di Parigi. Dunque Jannik non vede l’ora di mettersi alle spalle questa due giorni al San Raffaele e i due episodi occorsigli contro Medvedev e Cerundolo junior. Dunque da oggi è atteso il ritorno alla pratica sportiva che vivrà come un ulteriore test per verificare le sensazioni che proverà con le prime sudate e i primi sforzi in allenamento. Ovviamente ci sarà massima attenzione da parte sua e dello staff per monitorare e registrare qualsiasi fenomeno che potrebbe verificarsi in modo da poter aggiungere eventualmente nuovi dati utili per comprendere un rebus che ha lasciato e sta lasciando gli appassionati di tennis e di Sinner col fiato sospeso anche se all’orizzonte c’è il verde speranza. Seppur con la consueta riservatezza trapela ottimismo sugli esiti. E non è poco...
TORINO - La linea della riservatezza, stella polare dell’attitudine personale di Jannik Sinner, non offre varazioni sulla gestione degli esami a cui si voluto-dovuto sottoporre all’ospedale San Raffaele di Milano per comprendere la natura dei malori manifestatisi a Roma, nel match al freddo contro Medvedev a metà maggio, e in quello nella calda Parigi contro Cerundolo junior, alla fine dello stesso scorso mese. Tra lunedi e ieri mattina, il numero uno al mondo è stato accompagnato per una serie di approfondimenti specialistici dal professor Alberto Zangrillo che coordina la struttura ospedaliera milanese all’avanguardia nel campo anche della ricerca. Una giornata e mezza per provare a capire la verità e cacciare i dubbi che inevitabilmente avevano iniziato a circolare nella sua testa e in quella dello staff.
Sinner, accertamenti al San Raffaele
A ieri sera nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’entourage del campione di tennis. Sul perché del silenzio tante possono essere le risposte, compresa quella che contempla la necessità di avere gli esiti di tutti gli esami effettuati. Per certi approfondimenti servono tempi tecnici che non si possono accorciare. Il fatto che lunedì sia uscito con al polso una garza che copriva un accesso venoso fa pensare che anche ieri il ventiquatrenne abbia dovuto effettuare altri accertamenti ematici o magari una risonanza con liquido di contrasto. Tra le voci che si sono rincorse a proposito del check up di lunedì, anche quella di una Tac al cuore proprio per scongiurare anomalie funzionali che solo accertamenti approfonditi possono evidenziare. Del resto l’ipotesi che indica lo stress, come causa principale di questi due malori comparsi durante l’attività agonistica a distanza di un paio di settimane, per essere avvalorata deve potersi basare sulla certezza assoluta che dal punto di vista fisico sia tutto in regola.