Sinner verde speranza: esami conclusi, testa a Wimbledon. Quando torna ad allenarsi a Montecarlo

Jannik, oggi il ritorno alla pratica sportiva

Salvo contrordini gli approfondimenti finiscono qui, almeno per il momento. In teoria il piano di avvicinamento alla prossima fatica sportiva, Wimbledon, prevede il ritorno agli allenamenti da oggi a Montecarlo dopo aver staccato la spina e la mano dalla racchetta dal 28 maggio, giorno in cui è stato eliminato al secondo turno di Parigi. Dunque Jannik non vede l’ora di mettersi alle spalle questa due giorni al San Raffaele e i due episodi occorsigli contro Medvedev e Cerundolo junior. Dunque da oggi è atteso il ritorno alla pratica sportiva che vivrà come un ulteriore test per verificare le sensazioni che proverà con le prime sudate e i primi sforzi in allenamento. Ovviamente ci sarà massima attenzione da parte sua e dello staff per monitorare e registrare qualsiasi fenomeno che potrebbe verificarsi in modo da poter aggiungere eventualmente nuovi dati utili per comprendere un rebus che ha lasciato e sta lasciando gli appassionati di tennis e di Sinner col fiato sospeso anche se all’orizzonte c’è il verde speranza. Seppur con la consueta riservatezza trapela ottimismo sugli esiti. E non è poco...