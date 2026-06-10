Bellucci vola a Stoccarda: dopo Davidovich Fokina cade anche Hanfmann. Chi affronta ai quarti

Mattia Belucci vola ai quarti di Stoccarda. L'azzurro numero 73 al mondo supera in 3 set Yannick Hanfmann imponendosi con il finale di 7-5, 6-7, 6-2. Uno score che segue il successo all'esordio sul numero 22 al mondo Alejandro Davidovich Fokina - sconfitto per 6-2, 6-7, 6-1 - e che apre le porte del prossimo turno del 250 tedesco, dove affronterà il vincitore del match tra il campione in carica in Taylor Fritz - chiamato a reagire dopo l'eliminazione al primo turno del Roland Garros - e Martin Landaluce , attesi sul centrale dopo la sfida tra Aleksandr Bublik e Jan-Lennard Struff .

In campo anche Kyrgios

In campo Nick Kyrgios, che dopo il successo al debutto sul numero 36 Atp Corentin Moutet, sconfitto per 6-3, 6-4, affianca Bublik nel doppio contro Jakub Paul e Ryan Seggerman. Giovedì 11 sarà invece impegnato agli ottavi contro Sho Shimabukuro. L'australiano ex numero 13 al mondo e attualmente numero 898, aveva iniziato la stagione a Brisbane, dove non era andato oltre l'esordio. Poi, il ritorno nel doppio all'Australian Open - dove nel 2022 ha trionfato in tandem con Thanasi Kokkinakis - e l'assenza dai campi fino all'iscrizione al 250 di Stoccarda.