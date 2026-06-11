Serena Williams, il ritorno dura solo un match. Niente doppio per la leggenda, Queen's finito: il motivo

È durato il tempo di una vittoria il ritorno in campo di Serena Williams, che impugnata la racchetta dopo 4 anni dal ritiro e 1300 giorni dall'ultimo successo Wta, era uscita vincitrice dal match d'esordio al Queen's, dove martedì 9 giugno aveva sconfitto in tandem con Victoria Mboko la coppia terza favorita del seeding Erin Routliffe-Nicole Melichar Martinez (7-6, 6-2). A 44 anni, la 23 volte campionesa Slam era così tornata a dire la sua sull'erba di Londra chiudendo il match con un paio di ace e una prima vincente che avevano riaperto uno dei capitoli più leggendari nella storia del tennis.