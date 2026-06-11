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Serena Williams, il ritorno dura solo un match. Niente doppio per la leggenda, Queen's finito: il motivo

La 23 volte campionessa Slam abbandona la scena di Londra dove era tornata in campo 4 anni dopo il termine di una carriera leggendaria
2 min
Serena WilliamsQueen'smboko

È durato il tempo di una vittoria il ritorno in campo di Serena Williams, che impugnata la racchetta dopo 4 anni dal ritiro e 1300 giorni dall'ultimo successo Wta, era uscita vincitrice dal match d'esordio al Queen's, dove martedì 9 giugno aveva sconfitto in tandem con Victoria Mboko la coppia terza favorita del seeding Erin Routliffe-Nicole Melichar Martinez (7-6, 6-2). A 44 anni, la 23 volte campionesa Slam era così tornata a dire la sua sull'erba di Londra chiudendo il match con un paio di ace e una prima vincente che avevano riaperto uno dei capitoli più leggendari nella storia del tennis.

Williams si ritira dal Queen's: cosa è successo

Fermata da un infortunio, Serena non prenderà però parte al secondo match valido per l'accesso alla semifinale del 500 londinese contro la coppia Laura Siegemund e Leylah Fernandez, previsto inizialmente nel pomeriggio di giovedì 11 sul manto della Andy Murray Arena.

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