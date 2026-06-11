Sinner pronto a tornare in campo: nuova tappa prima di Wimbledon, ecco dove

Già prima dell'eliminazione al Roland Garros, Jannik Sinner aveva fatto sapere che quest'anno non avrebbe preso parte ad alcun torneo sull'erba prima di Wimbledon. Ed è tutto confermato, anche se il n.1 del mondo scenderà comunque in campo a Londra prima del terzo Slam stagionale. E' stata infatti ufficializzata la sua presenza al Giorgio Armani Tennis Classic, rassegna di esibizione oramai ultra-trentennale che si disputa all'Hurlingham Club, dal 23 al 27 giugno. Una notizia ben accolta anche dal direttore del torneo Nikhil Waugh: "Per la nostra 32esima edizione, siamo eccitati di dare il benvenuto a Jannik Sinner, che si aggiunge ad un parco giocatori eccezionale".