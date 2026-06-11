Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner pronto a tornare in campo: nuova tappa prima di Wimbledon, ecco dove

Il numero uno del mondo giocherà prima del terzo Slam stagionale. Con lui anche Cobolli e Darderi
2 min
sinnerWmbledonGiorgio Armani Tennis Classic
Sinner pronto a tornare in campo: nuova tappa prima di Wimbledon, ecco dove© ANSA

Già prima dell'eliminazione al Roland Garros, Jannik Sinner aveva fatto sapere che quest'anno non avrebbe preso parte ad alcun torneo sull'erba prima di Wimbledon. Ed è tutto confermato, anche se il n.1 del mondo scenderà comunque in campo a Londra prima del terzo Slam stagionale. E' stata infatti ufficializzata la sua presenza al Giorgio Armani Tennis Classic, rassegna di esibizione oramai ultra-trentennale che si disputa all'Hurlingham Club, dal 23 al 27 giugno. Una notizia ben accolta anche dal direttore del torneo Nikhil Waugh: "Per la nostra 32esima edizione, siamo eccitati di dare il benvenuto a Jannik Sinner, che si aggiunge ad un parco giocatori eccezionale".

Presenti anche Cobolli e Darderi

L'altoatesino, d'altronde, non sarà né l'unico Top 10, né l'unico italiano presente ai nastri di partenza: al via sono annunciati anche Flavio Cobolli, diventato n.10 Atp dopo la finale disputata al Roland Garros, e Luciano Darderi (18).

 

 

A completare il roster, il norvegese Casper Ruud (n.14), il russo Karen Khachanov (15), lo statunitense Learner Tien (19) e il britannico Cameron Norrie (29), semifinalista a Wimbledon nel 2022 e unico padrone di casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS