Bellucci lotta ma Fritz lo batte in rimonta nei quarti di Stoccarda

STOCCARDA (Germania) - Si ferma nei quarti di finale il cammino di Mattia Bellucci nel torneo Atp 250 di Stoccarda. Il numero 78 del mondo, con un best ranking di numero 36, si è arreso all'americano Taylor Fritz (numero 9 al mondo), nonhcé campione in carica del torneo tedesco, che si è imposto in rimonta con il punteggio di 5-7, 7-5, 7-5 dopo 2 ore e 26 minuti per accedere in semifinale dove affronterà il kazako Alexander Bublik (numero 11 al mondo).

Come spesso accade sull’erba, Fritz ha fatto affidamento sul servizio per uscire dai guai, mettendo a segno 11 ace e realizzando il 71% delle prime di servizio, aggiudicandosi così la partita dopo due ore e 27 minuti. Questa settimana Fritz è alla ricerca del suo sesto titolo sull’erba. Tra i giocatori in attività, solo Novak Djokovic (8) ne ha vinti di più su questa superficie. Fritz: "Sono felice di averne superata un'altra come questa. È stata una partita piuttosto dura e sono stato davvero messo alla prova nelle prime due partite qui. Sono super felice di averla superata. Una delle parti più importanti del giocare sull'erba è vincere quei punti importanti e superare quelle partite combattute, dato che ce ne saranno molte sull'erba”.