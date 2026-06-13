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Sonego, buona la prima nelle qualificazioni ad Halle: chi affronta al prossimo turno 

Il torinese comincia bene la sua avventura nel torneo tedesco su erba: se vince anche la prossima sfida enterà nel tabellone principale
1 min
SonegoHalle
Finito6/13/2026, ore 9:20:
Lorenzo Sonego Ranking: 66
2
0
7
6
5
3
Filip Jianu Ranking: 263

HALLE (Germania) - Lorenzo Sonego vince al debutto nelle qualificazioni del torneo Atp 500 di Halle (erba). Il tennista azzurro ha sconfitto il rumeno Filip Cristian Jianu (numero 263 del mondo) con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 37 minuti e adesso attende il vincente del match tra Diego Dedura e Nikoloz Basilashvili. Se Sonny dovesse vincere anche nel 2° turno accederà al tabellone principale.
Al 9° gioco del 1° set Sonego ha la la chance di dare la svolta portandosi sullo 0-40 ,a il rumeno rientra, salva una quarta palla break ai vantaggi e si porta 5-4. Il copione si ripete anche all'11° gioco, 0-40 per il torinese che si fa rimontare, ma questa volta alla sesta palla break nel game riesce ad andare a segno per il 6-5 e chiudere 7-5.
Nella seconda frazione Sonego strappa la battuta al 5° gioco portandosi poi 4-2 con anche chance di doppio break al 7° gioco. Lorenzo salva una palla break all'8° game per restare avanti 5-3 e poi chiudere i giochi al game successivo.

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