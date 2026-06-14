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Sonego, sfuma il tabellone principale di Halle. Bellucci dentro!

Il torinese cade all'ultimo turno delle qualificazioni contro il georgiano. Mentre Mattia riesce a strappare il pass
1 min
SonegoBellucci
Sonego, sfuma il tabellone principale di Halle. Bellucci dentro! © Getty Images

HALLE (Germania) - Lorenzo Sonego perde al 2° turno delle qualificazioni del torneo Atp 500 di Halle e manca l'accesso al tabellone principale. Il tennista italiano è stato sconfitto dal gerogiano Nikoloz Basilashvili (numero 118 al mondo) con il punteggio di 6-4, 6-4 dopo un'ora e 16 minuti. La partita è equilibrata all'inizio ma poi subisce una svolta dalla quale il torinese non riesce più a recuperare: al 7° gioco (sul 3-3) Basilashvili strappa il servizio a Lorenzo dando vita ad un parziale di 7 giochi ad 1 per vincere la prima frazione (6-4 in 51') ed indirizzare la seconda (4-0).

Bellucci c'è!

Sonego out ma l'Italia, oltre a Flavio Cobolli che debutterà contro Tiafoe, riesce ad avere anche un secondo gioatore nel tabello principale ovvero Mattia Bellucci. L'italiano batte in rimonta l'australiano Alex Bolt (numero 157 al mondo) con il punteggio di 6-7(5), 7-5, 6-3 in 2 ore e 21 minuti.

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