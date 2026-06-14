Sonego, sfuma il tabellone principale di Halle: sconfitto da Basilashvili

HALLE (Germania) - Lorenzo Sonego perde al 2° turno delle qualificazioni del torneo Atp 500 di Halle e manca l'accesso al tabellone principale. Il tennista italiano è stato sconfitto dal gerogiano Nikoloz Basilashvili (numero 118 al mondo) con il punteggio di 6-4, 6-4 dopo un'ora e 16 minuti. La partita è equilibrata all'inizio ma poi subisce una svolta dalla quale il torinese non riesce più a recuperare: al 7° gioco (sul 3-3) Basilashvili strappa il servizio a Lorenzo dando vita ad un parziale di 7 giochi ad 1 per vincere la prima frazione (6-4 in 51') ed indirizzare la seconda (4-0).

Sonego out ma l'Italia ha ancora un giocatore in corsa per il tabellone principale - dove l'unico presente è Flavio Cobolli che debutterà contro Tiafoe - ovvero Mattia Bellucci che sfida l'australiano Alex Bolt.

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