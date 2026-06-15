Cobolli dopo la finale del Roland Garros subito ko ad Halle: vince Tiafoe

Rientro amaro nel circuito internazionale per Flavio Cobolli . Il tennista romano, numero 10 del mondo e sesto favorito del seeding, reduce dalla finale del Roland Garros da cui ha raccolto una brutta sconfitta contro Alexander Zverev per tre set a due, è uscito di scena al debutto anche dal "Terra Wortmann Open", il torneo Atp 500 di Halle, con 2.583.330 euro di montepremi totale, in corso sull'erba della città della Sassonia-Anhalt (in Germania). L'azzurro si è arreso, col punteggio di 6-2 7-6 (4), di fronte allo statunitense Frances Tiafoe , sconfitto da Matteo Arnaldi agli ottavi di finale allo Slam di Parigi, numero 26 del ranking internazionale. In tabellone l'unico azzurro ancora in gara è Mattia Bellucci : il 25enne mancino di Busto Arsizio, n.74 ATP, promosso dalle qualificazioni e reduce dalla sconfitta in semifinale a Stoccarda, fa il suo esordio nel main draw - martedì - contro il kazako Alexander Bublik, n.11 del ranking nonché campione in carica ad Halle (e vincitore del titolo anche nel 2023). Tra i due non ci sono precedenti : a Bellucci il compito di portare avanti l'Italia nel torneo tedesco.

Cobolli, guarda Zverev: tedesco premiato ad Halle

Alexander Zverev ha vissuto una giornata speciale ad Halle. Sul Centrale della Heristo Arena, nuovo nome dell'impianto che ospita il classico torneo Atp 500 tedesco, il numero 3 del mondo è stato premiato per il suo primo titolo Slam conquistato al Roland Garros con due foto di grande formato come ricordo di un momento indimenticabile della sua carriera."Questo trofeo è il risultato di trent'anni di lavoro, perché la mia famiglia, tutto il mio team e io abbiamo lavorato duramente e fatto tutto il possibile per riuscire, un giorno, a vincere un titolo come questo", ha detto il tennista tedesco. "Voglio giocare a tennis ancora per moltissimo tempo e vincere molti altri titoli. Credo anche che stiamo facendo un ottimo lavoro assieme alla Federazione tedesca: spero che non dovremo aspettare altri trent'anni", ha aggiunto Zverev.