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Sabalenka: "Sono andata da uno psicologo dopo il Roland Garros. Vincere sull'erba? Ormai è ora" 

La tennista bielorussa è intervenuta durante la conferenza stampa pre-gare del "Berlin Tennis Open", il Wta 500 in scena sull'erba
2 min
SabalenkaRoland GarrosWimbledon
Sabalenka: "Sono andata da uno psicologo dopo il Roland Garros. Vincere sull'erba? Ormai è ora" © Getty Images

"Sono andata da uno psicologo dopo il Roland Garros". Lo ha ammesso Aryna Sabalenka durante la conferenza stampa pre-gare del "Berlin Tennis Open", il Wta 500 in scena sull'erba all'LTTC "Rot-Weiss", nella capitale tedesca. La numero uno del mondo, che sull'onda delle recenti emozioni negative aveva addirittura detto "Voglio smettere di giocare a tennis", riparte da Berlino e dall'erba, una superficie per lei storicamente "ostica". "Ho avuto bisogno di un po' di tempo per riprendermi - ha detto la 28enne di Minsk -: ho pensato molto all'ultima partita di Parigi. È stata una sconfitta molto dura da metabolizzare, perché sentivo di aver perso una grossa opportunità".

Le parole della Sabalenka

"Dopo il Roland Garros sono andata da uno psicologo: avevo bisogno di aiuto per non restare intrappolata in quella sconfitta - ha rivelato Sabalenka -. Stavo cercando un modo per lasciarmi alle spalle ciò che era successo. Mi ha aiutato molto: a volte hai bisogno di parlare con qualcuno". La bielorussa è consapevole di non aver mai vinto un titolo sui prati: "Ormai è ora. Mi trovo molto bene sull'erba e vedo i vantaggi che questa superficie offre al mio gioco; forse quest'anno sarà quello giusto". Berlino rappresenta il primo passo verso Wimbledon, uno dei grandi obiettivi della stagione, ancora di più dopo aver fallito nei primi due Slam dell'anno. "A volte le cose bisogna semplicemente saperle accettare", ha concluso Sabalenka.

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