Sinner sbarca nello spazio: perchè un asteroide porterà il suo nome

Nella giornata di ieri il "Working group small bodies nomenclature" (Wgdbn) dell'Unione astronomica internazionale (Iau) ha ratificato l'assegnazione del nome del tennista azzurro a un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove, inserendolo nel bollettino ufficiale. Il corpo roccioso è noto dal 2003 nell'Osservatorio di Campo Imperatore da un team di ricerca toscano. A richiedere la dedica, su suggerimento del Gruppo astrofili di Montelupo Fiorentino (Firenze), sono stati due degli scopritori, ossia l'astronomo Fabrizio Bernardi che lavora nella Space dynamics services, spin-off dell'Università di Pisa, scopritore del celebre asteroide '99942 Apophis', e Maura Tombelli, astronoma e direttrice dell'Osservatorio di Montelupo Fiorentino. La richiesta è stata approvata e quindi il nuovo corpo celeste si chiamerà ufficialmente "(120097) Janniksinner".