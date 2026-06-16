Halle, Sonego ripescato al posto di Kyrgios. Cobolli ok nel doppio, Zverev vince soffrendo

Lorenzo Sonego è stato ripescato come lucky loser al Terra Wortmann Open, l'ATP 500 di Halle. Il torinese è entrato al posto dell'australiano Nick Kyrgios, che si è cancellato a tabellone compilato. Numero 65 del mondo, Sonego giocherà al primo turno contro lo statunitense Ben Shelton, numero 5, che ha vinto quattro dei cinque precedenti confronti diretti, compreso l'ultimo negli ottavi a Wimbledon 2025: questo è anche la loro unica sfida sull'erba finora. Sonego l'ha battuto solo al Roland Garros 2023. Kyrgios avrebbe dovuto giocare in doppio con Mattia Bellucci, che ha sconfitto Alexander Bublik. Ma la coppia si è cancellata dal tabellone. Al loro posto scenderanno in campo, come lucky loser, il tedesco Daniel Altmaier e il brasiliano Joao Fonseca.
Cobolli-Shelton ok nel doppio, Zverev vince soffrendo
Flavio Cobolli e lo statunitense Ben Shelton restano in corsa al Terra Wortmann Open, l'ATP 500 di Halle, sull'erba. Al primo turno del torneo di doppio maschile, hanno sconfitto 2-6 7-6(5), 10-8 Andrea Vavassori e il ceco Adam Pavlasek. Rientro sofferto ma vincente invece nel circuito internazionale per Alexander Zverev. Il tennista tedesco, numero 3 del mondo e primo favorito del seeding, reduce dalla vittoria centrata al Roland Garros, ha superato al debutto nel "Terra Wortmann Open", il torneo Atp 500 di Halle, con 2.583.330 euro di montepremi totale, in corso sull'erba della città della Sassonia-Anhalt (in Germania), il ceco Vit Kopriva, numero 64 del ranking internazionale, col punteggio di 6-3 4-6 6-2. Al secondo turno sarà dunque derby tedesco fra Zverev e Yannick Hanfmann. Intanto ha salutato Halle il russo Andrey Rublev, 13 del mondo e ottava forza del tabellone, sconfitto all'esordio dal polacco Hubert Hurkacz con lo score di 6-3 6-2