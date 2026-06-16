Sinner a Wimbledon: ecco quando arriverà a Londra. Niente wild card per Berrettini, ma...

È iniziata la road to Wimbledon . Mentre al Queen's e ad Halle si giocano i classici ATP 500 propeduetici per la preparazione al Championships londinese, Jannik Sinner si sta allenando a Monte Carlo. Dopo il malore con annessa eliminazione al Roland Garros, il numero uno al mondo sta bene e ha voglia di rivalsa: l'obiettivo è bissare il successo dello scorso anno e mettere in bacheca il quinto Slam della carriera. Intanto, Matteo Berrettini non ha ricevuto la wild card dagli organizzatori di Wimbledon: per il momento, il romano è il primo degli esclusi.

Sinner giovedì a Londra

Il malore al Roland Garros e la sconfitta contro Juan Manuel Cerundolo avevano acceso un piccolo campanello d'allarme, invece i test medici al San Raffaele di Milano hanno fatto tirare un sospiro di sollievo: Jannik Sinner sarà il numero uno nel seeding di Wimbledon, con l'obiettivo dichiarato di bissare il successo dello scorso anno in finale contro Carlos Alcaraz (che dopo il Roland Garros salterà anche il terzo Slam dell'anno) e portare a casa il primo Slam del 2026.

L'altoatesino si sta allenando sul cemento di Monte-Carlo. Nelle ultime ore ha condiviso il campo con il danese Rune. Jannik Sinner è atteso a Londra giovedì 18 giugno per continuare la preparazione sui campi dell'Old England Club. Come da tradizione, l'esordio del vincitore in carriera sarà il primo giorno del torneo.

Niente wild card per Berrettini (per ora)

A Wimbledon potrebbe esserci anche Matteo Berrettini. Il finalista del 2021 sembra aver recuperato dai problemi fisici che gli hanno impedito di concludere la sfida contro Matteo Arnaldi al Roland Garros e ora guarda all'erba, la sua superficie preferita.

Per il momento, il romano non è nel tabellone principale e non ha ricevuto la wild card dagli organizzatori (presenti, invece, Grigor Dimitrov e lo svizzero Stan Wawrinka). Ne mancano ancora due da assegnare e Berrettini ci spera ancora. A oggi, l'ex numero sei al mondo sarebbe il primo degli esclusi, quindi dovrebbe prendere parte alle qualificazioni per accedere al main draw di Wimbledon. Anche una rinuncia o un forfait lo farebbe accedere al tabellone: una speranza in più per il romano.