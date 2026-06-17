Musetti dà forfait a Wimbledon, l'annuncio: "Non è una decisione facile, ma è quella giusta"

Dopo il Roland Garros , Lorenzo Musetti è costretto a saltare anche il torneo di Wimbledon , terza prova stagionale del Grande Slam, in programma sull'erba londinese. Lo ha annunciato lo stesso tennista toscano in un post sul suo profilo Instagram.

L'annuncio

"Desidero aggiornarvi sul mio recupero dall’infortunio di Roma: la riabilitazione sta procedendo molto bene ed i risultati medici sono incoraggianti. Purtroppo, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest’anno non potrò competere a Wimbledon. Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%. Grazie per il vostro supporto costante, ci vediamo presto", ha scritto Musetti che a Wimbledon vanta una semifinale raggiunta nel 2024.

Berrettini nel main draw

Con il forfait appena annunciato di Lorenzo Musetti al torneo di Wibledon si libera nel main draw un posto che verrà occupato da Matteo Berrettini, fino a pochi minuti fa il primo degli 'alternate'. Il romano (n.49 al mondo), al momento della pubblicazione dell'entry list era al di fuori dei primi 100 e potenzialmente impegnato nelle qualificazioni, ma ora non avrà bisogno di una wild card.