Sonego si arrende a Shelton e saluta Halle al 1° turno. Avanzano anche Fritz e Tiafoe

Avanti Shelton e Fritz

L'azzurro si è arreso contro lo statunitense Ben Shelton, numero 5 del ranking internazionale e terza forza del seeding, col punteggio di 7-5, 6-3. Intanto hanno superato il primo ostacolo ad Halle anche gli altri statunitensi Taylor Fritz, numero 9 del mondo e quinto favorito del tabellone, che ha sconfitto all'esordio il belga Zizou Bergs, 48 del ranking Atp, con lo score di 7-6(4), 5-7, 6-4, e Frances Tiafoe, che si è imposto 6-4, 7-5 contro il giapponese Shimabukuro.