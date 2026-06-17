Sonego si arrende a Shelton e saluta Halle al 1° turno. Avanzano anche Fritz e Tiafoe

HALLE (Germania) - Lorenzo Sonego cede al primo turno. Il tennista torinese, numero 65 del mondo, dopo aver perso all'ultimo ostacolo nelle qualificazioni ed essere stato ripescato come lucky loser, ha perso al debutto nel main draw del "Terra Wortmann Open", il torneo Atp 500 di Halle, con 2.583.330 euro di montepremi totale, in corso sull'erba della città della Sassonia-Anhalt (in Germania).
Avanti Shelton e Fritz
L'azzurro si è arreso contro lo statunitense Ben Shelton, numero 5 del ranking internazionale e terza forza del seeding, col punteggio di 7-5, 6-3. Intanto hanno superato il primo ostacolo ad Halle anche gli altri statunitensi Taylor Fritz, numero 9 del mondo e quinto favorito del tabellone, che ha sconfitto all'esordio il belga Zizou Bergs, 48 del ranking Atp, con lo score di 7-6(4), 5-7, 6-4, e Frances Tiafoe, che si è imposto 6-4, 7-5 contro il giapponese Shimabukuro.