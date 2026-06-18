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Emilia Romagna Tennis Cup: Cecchinato c’è! Sfida Van Assche nei quarti di finale

Ottima prestazione del siciliano che ritrova sensazioni positive e domani sfida sul centrale il francese Avanti anche Tseng, Carballes Baena, Djere, Ofner e Gademauri. Stasera Napolitano contro Rincon
8 min
Emilia Romagna Tennis Cup: Cecchinato c’è! Sfida Van Assche nei quarti di finale

Entra nel vivo al Circolo del Castellazzo di Parma la quinta edizione dell’Emilia-Romagna  Tennis Cup, il torneo ATP Challenger 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione  Emilia  Romagna,  in  programma  fino  a  sabato  20  giugno sui  campi  in  terra  rossa  del  circolo  parmense (biglietti  giornalieri  e abbonamento  a  tutto  il  torneo  in  vendita  sul  circuito  Vivaticket).  In  mattinata,  le  temperature  proibitive  non  hanno  impedito  la  disputa  di  match  equilibrati  e  spettacolari.  Sul  centrale  lo  spagnolo Roberto Carballes Baena ha sudato sette camice per avere la meglio in tre set di uno stoico Stefano  Travaglia, più agevoli i successi di Marco Cecchinato (63 62 a Bondioli) e Chun Tseng (62 76 su Roca Batalla).  Al terzo set, in rimonta, il serbo Laslo Djere ha eliminato Seggerman. Nel pomeriggio sono andati in scena gli  altri  incontri  degli  ottavi  di  finale  con  le  vittorie  della  testa  di  serie  numero 2  Luca Van Assche (61  63 sul  colombiano Galan), della testa di serie numero 4 Sebastian Ofner (62 75 su Dalla Valle) e del belga Buvaysar  Gadamauri (64 76 a Vasami). In serata il match tra l’azzurro Stefano Napolitano e lo spagnolo Daniel Rincon  chiuderà il round degli ottavi di finale. 

CECCHINATO C’E’! 

Con  un  perentorio  63  62  ai  danni  di  Bondioli,  Marco  Cecchinato avanza  ai  quarti  di  finale  dell'Emilia Romagna  Tennis  Cup  2026.  Cecchinato  ha  vinto  e  convinto  regalando  anche  momenti  di  spettacolo  agli  spettatori  presenti  in  gran  numero  sulle  tribune  del  campo  centrale  nonostante  le  alte  temperatura della  mattinata.  In  fotocopia  i  due  set  con  il  tennista  siciliano sempre  in  controllo  nei  propri  turni  di  servizio  e  implacabile nel brekkare Bondioli in apertura di set. Per il romagnolo probabile stanchezza dopo la maratona  di 3h12m contro Meza ieri nel primo turno. «Ho giocato bene, solido e concentrato - le parole del "Check" - Sapevo  che  sarebbe  stato  difficile  rispondere  al  suo  servizio  mancino  e  mi  sono  fatto  trovare  pronto  nel  cogliere  tutte le occasioni di break. Sono stato attento  fin dai primi punti, mi sono piaciuto. Ora mi rilasso,  qui al Castellazzo ci sono gli splendidi cavalli del maneggio, una mia grande passione. E' il modo migliore di  staccare dopo una partita prima di iniziare a lavorare su quella successiva».

VASAMI, “IN AND OUT” IN 24 ORE 

Il potenziale per diventare una nuova  stella del  tennis italiano c’è  tutto. E gli  spettatori di Parma lo hanno  potuto constatare da vicino nel seguire le gesta di Jacopo Vasami, il 18enne romano su cui il tennis italiano  ripone molte aspettative. Protagonista sul centrale nella partita serale del martedì, Vasami ha impressionato  per solidità dei fondamentali, servizio e dritto in primis. Agevole il successo al primo turno contro il russo Ilia  Simakin, attuale numero 299 al mondo. Sostenuto dal pubblico, Vasami ha impresso fin da subito la propria  impronta al match grazie ad una potente ed efficace prima di servizio (saranno 8 gli aces a fine partita) e a un  diritto sempre in controllo. Vinto il primo set per 63, Vasami incappava in un breve “passaggio a vuoto” in  apertura di seconda frazione con cenni di nervosismo sanzionati dal giudice di linea con un “avvertimento” di  warning. Ripreso in mano il match dal punto di vista nervoso e tattico, Vasami ha poi chiuso il secondo set  con il punteggio di 64 approdando agli ottavi di finale dove ad attenderlo meno di venti ore dopo ha trovato  il belga Buvaysar Gadamauri, già protagonista al primo turno della eliminazione della testa di serie numero 3  Dzmuhur. In un campo 1 pieno di pubblico Vasami ha forse risentito della stanchezza per il match della sera  precedente subendo per tutto l’incontro il rovescio a una mano del belga perdendo il primo set per 46. Nel  secondo Vasami riusciva a tenere testa a Gadamauri che però, dopo aver scongiurato un paio di setpoint, si è  imposto in un tie break senza storia per 76(1). Per Vasami gli applausi del pubblico e i segnali di una luminosa  carriera ancora tutta da scrivere. Per Gadamuri l’approdo ai quarti di finale dove troverà il vincente del serale  di mercoledì tra Napolitano e Rincon. 

LE ALTRE PARTITE 

I primi due tennisti ad approdare ai quarti di finale nella mattinata di mercoledì sono stati Roberto Carballes Baena e Chun Tseng. Lo spagnolo, già numero 49 del ranking mondiale, ha superato con il punteggio di 61  67(5) 63 un generosissimo Stefano Travaglia che ha impattato contro la grande regolarità di Carballes Baena  e soprattutto contro la sua attitudine difensiva che ha vanificato i colpi d'attacco del marchigiano. Il tennista  di Tapei ha invece superato in due set Oriol Roca Batalla,  tennista uscito dai  round di qualificazione, con il  punteggio di 62 76(1). Vittoria in rimonta per il serbo Laslo Djere che, dopo aver eliminato martedì la testa di  serie numero 1 De Jong, si è ripetuto superando in rimonta il californiano Seggerman con il punteggio di 46  61 76(4). Avanza ai quarti la testa di serie numero 2 Luca Van Assche che ha superato agevolmente in due set  il colombiano Galan con il punteggio di 61 63. 

IN CORSO IL TORNEO DI DOPPIO 

Nel  frattempo  si vanno completando  i  primi  turni delle  partite  del  torneo  di  doppio. C’è già  una  coppia in  semifinale,  quella  composta  dal  tedesco  Tim  Ruhel e  dall’olandese  Mick  Veldheer che  hanno  battuto  in  primo turno gli spagnoli Pujol Navarro e Vega Hernandez e, nei quarti, gli azzurri Bondioli-Caniato. Ai quarti  di  finale  si  sfideranno  Jung-Uesugi  contro  Lammons-Withrow  e  Kadhe-Zormann  contro  Isaro-Kaliyanda 

Poonacho.

PROGRAMMA GIOVEDI’ 18 GIUGNO 

CAMPO CENTRALE 

Dalle ore 12:00 

[4] Sebastian Ofner (AUT) vs Roberto Carballes Baena (ESP) 

Laslo Djere (SRB) vs Chun-Hsin Tseng (TPE) 

[8] Marco Cecchinato (ITA) vs [2] Luca Van Assche (FRA)) 

Non prima delle ore 20:00 

[Alt] Daniel Rincon (ESP) or Stefano Napolitano (ITA) vs Buvaysar Gadamauri (BEL) 

CAMPO N.1 

Dalle ore 12:00 

Jason Jung (TPE) / Kaito Uesugi (JPN) vs [3] Nathaniel Lammons (USA) / Jackson Withrow (USA) Arjun Kadhe (IND) / Marcelo Zormann (BRA) vs Pruchya Isaro (THA) / Niki Kaliyanda Poonacha (IND) [1]  Jakub  Paul  (SUI)  /  Ryan  Seggerman  (USA)  vs  [Alt]  Lorenzo  Bocchi  (ITA)  /  Alexander Weis  (ITA)  or  [Alt]  Daniel Elahi Galan (COL) / Miguel Tobon (COL) 

 

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