Matteo Arnaldi parte bene ad Eastbourne, con il primo turno di qualificazioni conquistato con non poche difficoltà contro Alastair Gray, tennista britannico n.270 al mondo. L'azzurro si è inizialmente portato in vantaggio dopo aver portato a casa il primo set per 7-6 (7-3) al tie-break. Gray ha dato filo da torcere ad Arnaldi anche al secondo set, in cui per poco non è riuscito a riportare il match in parità. Il numero 34 del ranking ATP è salito in cattedra, recuperando il momentaneo svantaggio sul tennista britannico e conquistando anche il secondo set. Il match, durato circa due ore e venti, si è concluso con la vittoria dell'azzurro, qualificato al secondo turno di qualificazioni che sancirà il suo possibile accesso ad Eastbourne.