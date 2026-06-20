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Arnaldi batte Gray nel primo turno di qualificazioni ad Eastbourne: ecco il prossimo avversario

Il tennista azzurro porta a casa una vittoria contro il numero 270 del ranking ATP col punteggio di due set a zero all'esordio in Inghilterra
2 min
TennisArnaldiEastbourne
Arnaldi batte Gray nel primo turno di qualificazioni ad Eastbourne: ecco il prossimo avversario © APS

Matteo Arnaldi parte bene ad Eastbourne, con il primo turno di qualificazioni conquistato con non poche difficoltà contro Alastair Gray, tennista britannico n.270 al mondo. L'azzurro si è inizialmente portato in vantaggio dopo aver portato a casa il primo set per 7-6 (7-3) al tie-break. Gray ha dato filo da torcere ad Arnaldi anche al secondo set, in cui per poco non è riuscito a riportare il match in parità. Il numero 34 del ranking ATP è salito in cattedra, recuperando il momentaneo svantaggio sul tennista britannico e conquistando anche il secondo set. Il match, durato circa due ore e venti, si è concluso con la vittoria dell'azzurro, qualificato al secondo turno di qualificazioni che sancirà il suo possibile accesso ad Eastbourne.

Arnaldi, primo turno ok a Eastbourne: ecco l'avversario

Il tennista azzurro approda all'ultimo turno di qualificazioni in vista dell'accesso al Lexus Eastbourne Open. La vittoria conquistata gli consentirà di affrontare il britannico Toby Samuel - numero 144 al mondo - nella giornata di domani, con quest'ultimo che ha battuto per due set a zero il francese Quentin Halys. L'incontro tra Arnaldi e Samuel andrà in scena domani attorno alle 12 italiane.

 

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