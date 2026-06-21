Matteo Arnaldi accede al main draw di Eastbourne. L'azzurro numero 35 Atp risolve al terzo set il secondo round delle qualificazioni superando il britannico Toby Samuel per 3-6, 6-4, 6-4. Uno score che segue il successo su Alastair Gray (7-6, 7-6) e che consente al semifinalista del Roland Garros di accomodarsi nel tabellone principale del 250 dell'East Sussex, Inghilterra, dove raggiunge l'altro azzurro in gara Mattia Bellucci, a sua volta atteso all'esordio di Ugo Humbert. Bene anche Lorenzo Sonego, che supera Mariano Navone ai sedicesimi di Maiorca: la prossima affronterà uno tra Miomir Kecmanovic e Hamad Medjedovic. Così Luciano Darderi, che in Spagna attende di conoscere il nome dell'avversario all'esordio.
Tiafoe trionfa ad Halle, Cerundolo al Queen's
Sugli altri campi, Frances Tiafoe si aggiudica il derby a stelle trisce di Halle trionfando in finale contro Taylor Fritz: 6-1, 6-3 lo score che vale il quarto titolo per l'ex numero 10 al mondo - il secondo siu erba dopo Stoccarda 2023 - . Atterrando a Londra, a ereditare il titolo del Queen's dall'assente Carlos Alcaraz è invece Francisco Cerundolo, che festeggia il suo quinto titolo in carriera e il secondo stagionale rimontando il primo set di Tommy Paul: 6-7, 6-4, 6-3 il finale.