Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Serena Williams torna a giocare in singolare: sarà in campo a Wimbledon, c’è l’annuncio ufficiale!

La 23 volte campionessa Slam risponderà presente all'appello dell'All England, dove ha trionfato 7 volte di cui l'ultima nel 2016
2 min
Serena Williams Wimbledon

Serena Williams torna a Wimbledon. La 23 volte campionessa Slam e leggenda del tennis mondiale sarà presente tra le wild card dell'All England Club, dove vanta 7 trionfi di cui l'ultimo nel 2016. Ritiratasi nel 2022, Williams ha ripreso in mano la racchetta scendendo in campo a fianco della canadese Victoria Mboko - di 25 anni più giovane - sull'erba del Queen's, dove dopo il successo sulla coppia terza favorita del seeding Erin Routliffe-Nicole Melichar Martinez (7-6, 6-2) si è poi ritirata dal 500 londinese causa infortunio.

Williams: tutti i trionfi a Wimbledon

Questi tutti i trionfi in singolare all'All England Club di Serena Williams, di cui 3 contro la sorella Venus:

  • 2002, Venus Williams: 7–6, 6–3
  • 2003, Venus Williams: 4–6, 6–4, 6–2
  • 2009, Venus Williams: 7–6(3), 6–2
  • 2010, Vera Zvonareva: 6–3, 6–2
  • 2012, Agnieszka Radwańska: 6–1, 5–7, 6–2
  • 2015, Garbine Muguruza: 6–4, 6–4
  • 2016, Angelique Kerber: 7–5, 6–3

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS