Serena Williams torna a giocare in singolare: sarà in campo a Wimbledon, c’è l’annuncio ufficiale!

Serena Williams torna a Wimbledon. La 23 volte campionessa Slam e leggenda del tennis mondiale sarà presente tra le wild card dell'All England Club, dove vanta 7 trionfi di cui l'ultimo nel 2016. Ritiratasi nel 2022, Williams ha ripreso in mano la racchetta scendendo in campo a fianco della canadese Victoria Mboko - di 25 anni più giovane - sull'erba del Queen's, dove dopo il successo sulla coppia terza favorita del seeding Erin Routliffe-Nicole Melichar Martinez (7-6, 6-2) si è poi ritirata dal 500 londinese causa infortunio.
Williams: tutti i trionfi a Wimbledon
Questi tutti i trionfi in singolare all'All England Club di Serena Williams, di cui 3 contro la sorella Venus:
- 2002, Venus Williams: 7–6, 6–3
- 2003, Venus Williams: 4–6, 6–4, 6–2
- 2009, Venus Williams: 7–6(3), 6–2
- 2010, Vera Zvonareva: 6–3, 6–2
- 2012, Agnieszka Radwańska: 6–1, 5–7, 6–2
- 2015, Garbine Muguruza: 6–4, 6–4
- 2016, Angelique Kerber: 7–5, 6–3