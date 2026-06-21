Serena Williams torna a giocare in singolare: sarà in campo a Wimbledon, c’è l’annuncio ufficiale!

Serena Williams torna a Wimbledon. La 23 volte campionessa Slam e leggenda del tennis mondiale sarà presente tra le wild card dell'All England Club, dove vanta 7 trionfi di cui l'ultimo nel 2016. Ritiratasi nel 2022, Williams ha ripreso in mano la racchetta scendendo in campo a fianco della canadese Victoria Mboko - di 25 anni più giovane - sull'erba del Queen's, dove dopo il successo sulla coppia terza favorita del seeding Erin Routliffe-Nicole Melichar Martinez (7-6, 6-2) si è poi ritirata dal 500 londinese causa infortunio.